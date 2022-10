Más de Uno Cantabria 17/10/2022

Todo ello según los datos que ha ofrecido este lunes la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en Cantabria a raíz del XII Informe 'El Estado de la Pobreza. Seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 UE 2015-2021'. Se trata de un indicador de carencia, que muestra la dificultad para consumir algunos productos concretos básicos que se definen a nivel europeo y supone una vulnerabilidad muy grave para los afectados. Los indicadores son: Retrasos en pago de gastos de vivienda principal o compras a plazos en el último año; No poder permitirse una temperatura adecuada en la vivienda; No poder irse de vacaciones al menos una semana al año; no poder comer carne, pollo o pescado cada dos días; no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos; no poder tener un automóvil; no poder sustituir muebles estropeados por unos nuevos; no poder sustituir la ropa; no poder tener dos pares de zapatos; no poder reunirse con amigos o familiares para comer o tomar algo una vez al mes; no poder realizar actividades de ocio regularmente; no poder gastar dinero en si mismo; no poder permitirse conexión web en el hogar.

Además, en nuestro habitual espacio para la Salud de los lunes hablamos sobre el Aula Sanitaria del SCS.

En la segunda parte, la psicóloga Montserrat Guerra nos habla sobre la comunicación no verbal.

Desde la Fundación Miguel Delibes nos cuentan en qué consiste el proyecto 'Memorias compartidas' que hoy inicia en Molledo.

Finalizamos charlando con el director del Museo de Prehistoria (MUPAC), Roberto Ontañón, que nos detalla la visita de Alberto II de Mónaco.