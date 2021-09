Más de Uno Cantabria 15/09/2021

Empezamos el programa hablando con el padre trinitario, Koldo Alzola, que nos cuenta cómo está transcurriendo la jornada en el Santuario de la Bien Aparecida y cómo la pandemia ha afectado a la espiritualidad de los fieles.

Además, los empresarios del ocio nocturno se preparan para abrir mañana, jueves, sus discotecas después de varios meses de cierre. Las restricciones impuestas por Sanidad: aforo del 50%, un máximo de seis clientes por mesa en el interior, prohibición del uso de barras y cierre a las tres de la madrugada no les satisface. "Nos privan de las horas de mayor facturación y no podemos ofrecer nada que no ofrezca cualquier bar normal. Difícil funcionar así", nos relata Ángel Suárez desde la Asociación del Ocio Nocturno.

En la segunda parte nos detenemos en el informe anual del Sistema de Información de Adicciones de 2020, el cual constata que, entre las sustancias permitidas por la ley, el alcohol es la sustancia que más consumen los cántabros, seguida por el tabaco y los hipnosedantes. El cannabis es la sustancia ilegal más consumida en la región por delante de la cocaína. ¿Perciben los jóvenes menos riesgo? ¿Se ha llegado al punto de “banalizar” el consumo de cannabis? Lo hablamos con Ainhoa Glez Estín, psicóloga especialista en adicciones de Proyecto Hombre en Cantabria.

La escritora Conchi Revuelta nos presenta su última novela “Días Grisises con cielo azul” y cerramos el programa en la campa de Cohicillos, donde todo está preparado para la romería de San Cipriano, una fiesta muy popular en toda la comarca del Besaya y que mañana después de dos años de ausencia por el Covid se recupera. Nos atiende Agustín Molleda, alcalde de Cartes.