Más de Uno Cantabria 12/08/2022

Así lo manifiestan el portavoz socialista Daniel Fernández y la secretaria general regionalista, Paula Fernández. "No ha pasado nada diferente que meses atrás. Ciudadanos y Félix Álvarez siempre se han amparado en la negativa del partido a nivel nacional para no propiciar el cambio en el Consistorio", dice Daniel Fernández. Según Paula Fernández, "el PRC no está ahora mismo pensando en una moción de censura".

En la segunda parte hablamos del inicio de las fiestas de la Virgen Grande en Torrelavega y el Día de Cantabria en Cabezón de la Sal. Además, Javier Collantes nos trae el estreno de la cartelera cinematográfica; nos vamos al concierto de Café Quijano en Laredo y analizamos el inicio de la Liga para el Racing con Juan Ventayol.