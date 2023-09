Luz Casal : " No puedo hacer algo en el escenario que no sea verdad"

Después de cuatro décadas asombrando al público y con dieciséis trabajos publicados Luz siente agradecimiento. Y es que todos tenemos un tema de la artista asociada a un momento emocional de nuestras vidas; al respecto asegura que no hay mayor compensación en su carrera que el hecho de que una de sus canciones sirva para algo en la vida de otros. La autora de "Piensa en Mi" nos ha contado que hay muchos aspectos de su trabajo que significan cosas distintas para la gente que no soy capaz de imaginar, y que busca la pureza en todo lo que hace. Por esta razón, y después de cuatro décadas de trabajo, reflexiona :" no se puede mentir después de tanto tiempo, hacer algo que no sea verdad en el escenario".

La cantante reitera la satisfacción que sintió hablar por teléfono con personas anónimas, admiradores que no conocía, en la pandemia "De las cosas más importantes que he hecho en mi vida porque produje mucho consuelo".

Luz Casal estará en el escenario de los conciertos de La Plaza el próximo 13 de septiembre