Informativo Más de Uno Cantabria 8.20h 04/02/2022

‘La Naumon’ presenta su vela tecnológica instalada en Astander y diseñada por una empresa cántabra. La Fura navegará con menos consumo y menos contaminación, y lo hará rindiendo homenaje a Leonardo Torres Quevedo.

El Ayuntamiento de Santander creará su tribunal económico administrativo municipal. Aun no se había constituido, según la alcaldesa, Gema Igual, porque no era necesario y por no gastar.

Santander ha elegido un modelo de ciudad de urbanismo a pequeña escala, el propuesto por el equipo ganador del concurso, la UTE formada por las empresas Landlab y Paisaje Transversal. Iniciativa con visión de futuro, según el director general de Urbanismo, Antonio Bezanilla.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, decía ayer en Santander que su departamento tiene "mucho interés" en la cesión y que está a la espera del Ayuntamiento, que dice, por su parte, que ahí está y que sigue negociando. Robles visitaba el centro militar de Cría Caballar de Mazcuerras y el centro de vacunación del Palacio de los Deportes de Santander donde los militares han puesto seis mil vacunas.