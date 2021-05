Informativo Más de Uno Cantabria 8.20 13/05/2021

En las últimas horas se han producido 47 contagios con 21 personas en la UCI, tres menos que el día anterior. La incidencia a 14 días es de 170 casos en el conjunto de la comunidad.

El PP reclama un "verdadero" plan de desescalada vinculado al avance de la vacunación. Los populares proponen un modelo similar al andaluz que permita tener abierta la hostelería hasta media noche.

La ex secretaria general del PSOE de Cantabria y ex vicepresidenta del Gobierno regional, Eva Díaz Tezanos, vuelve a la administración para trabajar en una empresa pública que depende de una consejería del PRC. Aún no tiene el puesto adjudicado pero Díaz Tezanos ha conseguido la mayor calificación en un proceso selectivo para el departamento jurídico- comercial de Gesvican. Un proceso "absolutamente transparente", aseguran fuentes del Gobierno a Onda Cero.

La Universidad de Cantabria consigue el mejor resultado, junto con la Pompeu Fabra y Santiago de Compostela, en el ranking CYD, Fundación Conocimiento y Desarrollo. Para el rector de la UC, Ángel Pazos, se trata de un reconocimiento al trabajo bien hecho, consolidación de una trayectoria que coloca a la institución en un lugar de privilegio.