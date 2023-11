Luis Pérez Portilla: "Agricultores y ganaderos somos esenciales"

Luis Pérez Portilla es el nuevo secretario general de UGAM-COAG. Releva a Gaspar Anabitarte, que llevaba 12 años al frente. El joven ganadero de 32 años ya formaba parte de la directiva anterior y es el coordinador nacional de las juventudes de COAG. "Creo que es difícil de sustituir dada su trayectoria, pero tengo un gran equipo y la fuerza de la juventud. A Gaspar le he dicho que no apague el teléfono, es una persona de cabecera para mucha gente".

No es habitual que un joven de 32 años sea ganadero y ese relevo generacional que han dado en la presidencia de UGAM-COAG no se está produciendo a pie de granja o ganadería. "Hacen falta más jóvenes en el sector, pero para eso tenemos que crear una estructura que lo facilite. Que los que se van se pongan en contacto y transmitan los conocimientos de gente que ha estado toda la vida en esto. Se calcula que harán falta 200.000 jóvenes en esta presente década para realizar ese relevo generacional. Los jóvenes tienen que ver un sector atractivo, dignificado socialmente, y de la mano de buenos precios para los productos y una situación estable, no la incertidumbre que tenemos ahora. Los agricultores y ganaderos somos esenciales", asegura Pérez Portilla.

La subida de precios de la electricidad o de los piensos ya ha puesto al sector en jaque y ahora la llegada de la enfermedad hemorrágica epizoótica ha supuesto un duro golpe: "Lo que mejor sabemos hacer es producir, pero tenemos que reivindicar porque no podemos ser la moneda de cambio de la gran industria. A las Administraciones les pedimos apoyo sin fisuras al sector y que se cuente con nosotros. Tenemos que ir de la mano con este tema de las enfermedades y trabajar de manera seria. Las ayudas no están siendo suficientes".

El problema del lobo también sigue latente. "El número de ataques de los lobos no ha cesado, si no se toma ninguna medida un problema va a más y este sigue".