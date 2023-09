La Asociación Tolerancia Cero contra el bullying registró el pasado curso 175 posibles casos de acosos escolar y recibió 326 llamadas

Desde la Asociación Tolerancia Cero contra el bullying aseguran que se están duplicando los casos de acoso escolar y que los datos que llegan a la Consejería de Educación son muy bajos. En concreto, losdatos oficiales ofrecidos porla Consejeríael pasado curso, situaban en once los casos de acoso escolar en Cantabria, muy lejos de los que maneja la asociación que los eleva hasta 175.

Su presidenta, Lourdes Verdeja, sostiene que la raíz del problema se encuentra en un concepto erróneo delprotocolo de actuación respecto a la intencionalidad de hacer daño del niño. Así,ha dicho que se concibe que el niño no quiere hacer daño, algo que no comparte ya que considera que los niños si saben que hacen daño, pero lo que no saben es cuantificar el daño que ocasionan.

Verdeja también ha explicado que ocurren más casos en las ciudades, pero que las víctimas están más estigmatizadas en los entornos rurales. La asociación, que está pendiente de una reunión con Educación, propondrá que se deje hablar libremente a las víctimas para que no se encuentren tan dirigidas en el protocolo, un cambio en el decreto de la convivencia, agentes externos que puedan trabajar con las víctimas y sus familias, reparación del daño y agilidad en la asistencia psicológica.