Agustín Ordejón: "Si no puedo llegar, no puedo comprar"

"Si no puede llegar, no puedo comprar. Entiendo que las calles de la ciudad tienen que ser apetecibles, peatonales, pero déjame llegar a ellas. El Ayuntamiento tendrá que elegir bien dónde traza esa línea de la zona bajas emisiones", asegura Agustín Ordejón, gerente de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Santander. Ese es uno de los problemas que sufre el sector, que no el único. Los centros históricos ven como muchos comercios echan la persiana: "Nos falta relevo generacional, entre otras cosas".

Con la confederación de asociaciones de este tipo en España han firmado un acuerdo hoy para tratar de que "el pequeño comercio encuentre soluciones tecnológicas, para que no exista brecha digital", apunta Agustín Ordejón. La Confederación de Cascos Históricos de España (Cocahi) y la empresa de Tecnología MyFulltrip colaborarán para el desarrollo de herramientas tecnológicas que favorezcan el crecimiento y la modernización de las asociaciones y pequeñas empresas de los cascos históricos de España.

El presidente de la Confederación Española de Cascos Históricos de España, Jose Manuel Bello Rey, y Bernard Jean Jacques Lonis, presidente de la empresa MyFulltrip, han firmado un acuerdo de colaboración para el desarrollo de aplicaciones informáticas dirigidas a las mas de 60 asociaciones y las empresas que están dentro de la confederación.