El PRC denuncia que el gobierno popular quiere modificar la ley del suelo para construir vivienda libre en los PSIR

Escándalo, el pelotazo de la legislatura y un asunto muy grave que el gobierno popular quiere llevar adelante dicen los regionalistas. Aseguran que la ley de simplificación administrativa modifica 19 leyes y 14 decretos, y entre las pretensiones: que la ley del suelo permita levantar vivienda libre en aquellas zonas declaradas PSIR.Va más allá poniendo ejemplos, podría construirse vivienda libre y de lujo en parcelas de la universidad pontificia a cambio de financiar las obras que restan. También se fija en el PCTECAN o en el proyecto para construir el teleférico de Vega de Pas. El portavoz regionalista se pregunta " a qué ha ido el gobierno Buruaga a México,¿ a decirles que barra libre para construir y manga ancha?". Sostiene que la idea del gobierno no es facilitar el acceso a la vivienda a los cántabros o los jóvenes si no favorecer la construcción de segundas viviendas y casas de lujo "No podemos consentir que el gobierno regional se financie permitiendo construir vivienda libre en los PSIR" reitera el regionalista .El propio Hernando pedía aclaraciones en el parlamento al director general de urbanismo y ordenación del territorio Víctor Gil, que no desmentía las acusaciones del regionalista, se fijaba en la dificultad que acarrea la aprobación de un PSIR como proyecto de interés para Cantabria.