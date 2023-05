Los sindicatos de las islas salen a la calle en Canarias por una subida salarial y sin "miedo" al conflicto

En las islas han tenido lugar cinco actos diferentes; dos manifestaciones en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, dos concentraciones en Santa Cruz de Palma y Puerto del Rosario (Fuerteventura) y un acto de lectura de Manifestación del Día del Trabajo en Teguise (Lanzarote). En declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio de la manifestación en la capital grancanaria, el secretario de organización de UGT Canarias, Héctor Fajardo, hizo especial hincapié en la importancia que tiene este 1 de mayo. Aquí, recordó que la sociedad está a las puertas de unas elecciones autonómicas y que en la actualidad existe una "posibilidad real de regresión de derechos laborales". Por ello, incidió en que dar una imagen de unidad del movimiento obrero es clave para no perder derechos y recuperar otros "que aún no se han recuperado" como las indemnizaciones por despido.Por otra parte, Fajardo lanzó un mensaje a la patronal y expuso que las organizaciones sindicales están dispuestas a entablar nuevos conflictos, ya que, "si no hay un aumento salarial en el corto plazo, los va a haber".

"NO TENEMOS MIEDO AL CONFLICTO"

"No tenemos miedo al conflicto --añadió-- y estamos dispuestos a visualizarlo y a radicalizar no solamente el discurso, sino también las posiciones en las mesas de negociación y en la calle". Finalmente, entendió que a los trabajadores se les está "robando" el derecho a un reparto justo de la riqueza a través de las subidas salariales en los convenios colectivos y las tablas salariales, y mediante la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).