PSOE y PP volverán a negociar la reforma de la Ley de Extranjería con la participación de Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha mostrado "satisfecho" de que el Gobierno de España se quiera sentar a negociar con el PP para abordar la crisis migratoria.

"Estamos antes del 23 de julio, pero antes del 23 de julio el Gobierno de España no quería sentarse con el PP a negociar y ahora sí, por lo que el avance es importante. Y si todo esto ha servido para eso, yo estoy satisfecho. Creo que ha merecido la pena", ha asegurado Clavijo en rueda de prensa, tras participar en la Comisión Interministerial sobre Inmigración, que ha tenido lugar en la Moncloa. La reunión ha sido presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y a ella han asistido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; la de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; y la de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Clavijo ha explicado que ha analizado y debatido con los ministros sobre el punto en el que se encuentra la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para repartir a menores migrantes no acompañados, así como de la situación de Canarias.

Se ha puesto de manifiesto que la intención del Gobierno es reunirse con el PP lo antes posible para abordar la reforma de la Ley de Extranjería y me han confirmado que hay una simulación respecto a cuál es el número recursos que tendría que tener cada comunidad autónoma así como la financiación.

En esta misma línea, ha trasladado la necesidad de que se encuentren "lo antes posible" espacios de encuentro "para proceder a dar una respuesta, en primer lugar, a esos niños y a esas niñas y, por otro lado, y en segundo lugar, por supuesto, que no tenga que soportar Canarias en solitario toda la presión migratoria". Así, Clavijo se ha mostrado dispuesto a acudir a la reunión con el Gobierno y PP para desbloquear la Ley de Extranjería. "Yo estoy dispuesto a cualquier hora y a cualquier día", ha subrayado.

Clavijo dice que si hay acuerdo en la reforma no se necesitará el protocolo

Respecto al protocolo canario de acogida de menores migrantes, Clavijo ha indicado que también han abordado la decisión del Gobierno de llevar esta resolución al Consejo de Estado. "Yo les dije que me hubiera gustado que la misma rapidez podría haberla tenido el Gobierno de España con otros asuntos", ha lamentado.

Igualmente, ha recordado que se trata de un protocolo al que ya se acogió el Gobierno en 2014. "Y, desde luego, nosotros entendemos que si hay un gran acuerdo no necesitaríamos protocolo, porque estaría todo recogido en la ley y, por supuesto, el menor tendría todas las garantías", ha destacado.

Así, ha indicado que el protocolo es una resolución y que esa resolución se hace para darle "instrucciones" a los funcionarios de la comunidad autónoma y "que tengan el paraguas y lleven una resolución para que puedan cumplir un procedimiento". "Nosotros no vemos para nada la inconstitucionalidad, en ningún lado lo vemos", ha recalcado en referencia a las declaraciones del ministro Torres que ha dicho que "vulnera a la Constitución en distintos aspectos".

Torres también ha asegurado este martes que el protocolo discrimina entre los menores no acompañados si son extranjeros o inmigrantes o si no lo son, y ha añadido que "no cabe esa distinción en la Constitución". Sobre ello, Clavijo ha destacado que "no hay ningún tipo de ideología" y que la circunstancia de un menor extranjero no acompañado es distinta a la de un menor que ha nacido en España.

Sobre la posibilidad de cambiar el protocolo, Clavijo ha indicado que si le dicen lo que tiene que cambiar, "a lo mejor" se lo puede pensar. "Más allá de las regulaciones políticas, ni ustedes ni yo hemos visto ningún informe", ha afirmado. Finalmente, ha recalcado que el protocolo "no va en contra del Estado", sino "a favor del menor".