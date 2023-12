La Protectora de Animales de Canarias no permitirá la adopción de perros estas Navidades

La presidenta de la Asociación de Defensa y Protectora de Animales de Canarias (ADEPAC), Yahaira Thovar, ha anunciado que no permitirán la adopción de perros que están bajo sus cuidados durante las fechas navideñas.

En declaraciones a La Brújula de Canarias, Thovar ha confirmado que van a mantener esta habitual política de no dar animales en adopción estas semanas "porque los animales no son juguetes". La presidenta de la asociación sostiene que los perros "son un miembro más de la familia y debemos tener en cuenta que es un compromiso para muchos años y también un problema económico si no contamos con él. No damos animales como si fueran un capricho".

Muchos animales regalados acaban siendo devueltos, abandonados, o atados en fincas

ADEPAC cuenta en estos momentos con más de 400 canes en el albergue que gestionan en El Sauzal, Tenerife, y mantiene que antes de proceder a una adopción hay que meditar mucho. "No se regalan animales, ni a niños ni a nadie. Es un compromiso serio y nadie puede decidir por otra persona. Hay gente muy atrevida que compra animales para sus hijos, pero un niño no es mayor de edad ni responsable y en muchos casos los padres no están dispuestos a sacrificarse por un animal", tal y como explica la dirigente de la asociación.

En muchas ocasiones, los perros adoptados en Navidad acaban siendo devueltos o abandonados por sus dueños. Thovar ha expuesto que hay gente "muy compulsiva. Desgraciadamente muchas veces se adoptan perros o se compran y después, por motivos diversos, nos los acaban trayendo. Se quieren deshacer de ellos porque no tienen un compromiso con el animal. Muchos perros acaban amarrados en una finca. No podemos fastidiar la vida a los animales, tienen derechos y regalar un animal en navidades es terrible".

Como alternativa, ADEPAC condiciona las adopciones "a que los adoptantes vengan al menos dos veces por semana a visitar al perro. Si cumplen esta normal y realmente siguen interesados, lo podemos dar en adopción después de las navidades. Si no vuelven a verlo en estas condiciones, obviamente es que no eran buenos candidatos para ser adoptantes", como finaliza la presidenta de la asociación.