La patronal turísica califica de éxito la temporada de invierno en Canarias

Canarias ha cerrado su temporada de invierno con unas destacadas cifras de ocupación y se prepara para afrontar un trimestre de temporada baja en el que el sector turístico anticipa que la tasa de ocupación hostelera rondará el 70 % y pide una mejor organización y planificación a las administraciones públicas.

En una entrevista en Onda Cero Canarias, el presidente de la Federación de Empresarios del Turismo y la Hostelería de Las Palmas, José María Mañaricua, ha puesto en valor la cifra general de ocupación de los meses de invierno en las Islas, destacando que los residentes canarios ayudaron a mejorar "la cifra de ocupación de Semana Santa en la que predomina el turismo británico y escandinavo".

La tasa de ocupación será de un 70 % y los precios bajarán del 30 al 40 %

A pesar de la situación económica actual y el problema de los precios de los alquileres de vivienda, Mañaricua ha apuntado que desde que finalizó la pandemia "las ganas de viajar de las personas han aumentado a pesar de las subidas de los costes. Las familias han decidido vivir experiencias en vez de comprar otros bienes materiales y esto ha hecho que estemos en un buen momento turístico".

Eso sí, el sector turístico se prepara ahora para la temporada baja, que comprende desde el mes de abril hasta junio, "donde las ocupaciones rondarán el 70 % con plena disponibilidad y los precios bajarán un 30 o 40 %", tal y como ha pronosticado durante la entrevista. Cuestionado por las movilizaciones ciudadanas en protesta por la masificación de las islas convocadas para el próximo día 20 de abril por una veintena de entidades, Mañaricua ha apuntado que las encuestas dicen que un "80 % de los canarios están a favor de la industria turística y sí es cierto que hay un 10 % que no está de acuerdo".

El problema es que desde 2012 apenas se construye vivienda pública en Canarias

En este sentido el empresario hotelero ha defendido que el turismo, "como cualquier otro sector de la economía", genera estas medidas negativas y ha pedido a las autoridades que sean capaces "de reducir y minimizar esas medidas negativas. Hay un problema de gestión en muchos aspectos. Llevamos desde 2012 sin hacer prácticamente vivienda pública en Canarias, y en 2022 y 2023 no se empezó a construir ninguna cuando en comunidades como el País Vasco, con una población similar, se hacen unas dos mil viviendas públicas anuales".

Mañaricua ha reivindicado que hay muchos sectores "con salarios más bajos que la hostelería. Hay sectores que pagan peor que el sector turístico de la provincia de Las Palmas, que es el segundo mejor convenio de toda España", reconociendo que el problema radica en la organización y poniendo como ejemplo que trabajadores de Arrecife "no pueden ir a trabajar Playa Blanca aunque solo hay 35 kilómetros de distancia, porque no hay transporte público decente. Una persona que quiere ir a su puesto de trabajo tarda dos horas y media y a partir de las once de la noche no puede volver; el problema es de organización y gestión. Todos tenemos que hacer nuestros deberes"