El futuro de Asier Garitano divide a las peñas del CD Tenerife

Bajan revueltas las aguas en el Club Deportivo Tenerife. Al menos en su entorno. Si bien la entidad está centrada en la segunda fase de la ampliación de capital tras cerrar la primera habiendo suscrito acciones por un valor de algo más de dos millones de euros, y ha mostrado repetidamente su respaldo a la labor del técnico Asier Garitano, muchas son ya las peñas que han pedido al club que tome cartas en el asunto.

La mala dinámica de resultados, con solo dos victorias en las últimas 15 jornadas en las que sus números son de equipo de descenso, algunas de las peñas que conforman el tejido social de los aficionados ha alzado la voz. Peña El Chicharro, Peña Ginebrita, Peña Pasión Blanquiazul, El Callejón CDT y Tajinastes del Tete han emitido durante estos días comunicados en los que piden reaccionar a la directiva, leyendo entre líneas una destitución del actual entrenador.

El comunicado de la Federación de Peñas ni nos representa ni lo compartimos

En las últimas horas ha sido noticia cierta división en este asunto. Y es que sorprendió en la tarde del martes el posicionamiento de la Federación de Peñas del Club Deportivo Tenerife, que aglutina al sector principal de los peñistas de la entidad, en la que también se mostraba disconforme con la pasividad del club. En su escrito, la Federación de Peñas lanzaba la siguiente acusación: "Cualquier inacción del consejo la consideraremos una irresponsabilidad".

Pero poco después una de las principales peñas, la Ibérica, se ha querido desmarcar de esta línea, comenzando cierta división interna. "La Peña Ibérica quiere desvincularse públicamente del comunicado emitido por la Federación de Peñas. Pese a que somos una peña federada, para redactar este texto NO se ha consultado nuestra opinión. Por lo tanto, ni nos representa, ni lo compartimos", es el escrito en contra de su Federación.

En declaraciones a Onda Cero Canarias, la presidenta de la Ibérica Patricia Losada ha ratificado que no les consultaron su opinión. "Nadie nos ha preguntado al respecto, Han dado un punto de vista como único y que no sabemos a qué peñas representa exactamente, pero desde luego que a la Ibérica no", explica para clarificar el asunto. Sobre el posicionamiento de la Federación de Peñas recalca que "ni compartimos el mensaje ni tampoco las formas"

La portavoz de su peña tiene claro que no se consideran "nadie" para pedir destituciones como la de Asier Garitano. "En el club hay profesionales capacitados para tomar o no determinadas decisiones y no somos nosotros como aficionados y aficionadas los que debamos hacerlo".