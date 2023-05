Cae la venta de vehículos en Canarias

El crecimiento que hasta ahora venía experimentando el automóvil en Canarias, recordemos que el pasado mes de marzo las matriculaciones de turismos y todoterreno crecían un casi un 50%, parece haberse frenado durante el pasado mes de abril. Las matriculaciones de turismos y 4x4 crecen un 14% el pasado mes, con 3.453 unidades matriculadas.

Por canales, bajan las matriculaciones de los Rent a car un 4,51% con 614 unidades, y bajan también las ventas a particulares, verdadero termómetro del sector, un 2,22%. Para el presidente de la patronal, Manuel Sánchez, la subida de los tipos de interés está afectando ya a las economías familiares de los canarios. “Este era nuestro principal temor y los datos empiezan a confirmarlo. La subida de los tipos de interés ya está teniendo su impacto en nuestro mercado, concretamente en las ventas a particulares. Más del 80% de las ventas de vehículos a clientes particulares se hace a través de una financiación. Ahora las familias canarias tienen que hacer frente a un encarecimiento de las cuotas de esos créditos y no siempre lo pueden asumir”, explica Sánchez.

La patronal advierte de que muchas de las operaciones de financiación para asumir la compra de un vehículo, no se están aprobando por parte de las entidades bancarias. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la renta per cápita en Canarias es de las

más bajas de España. Esto afecta al mercado del automóvil, evidentemente, pero también a la venta de cualquier bien de consumo. Muchos concesionarios están llevando a cabo distintas campañas de promoción para compensar la situación actual.

El canal de empresas, es el único que durante el pasado mes de abril tira del sector, con un crecimiento del 58%, y 1.341 turismos y todoterrenos matriculados.

A nivel global, volvemos a contar con disponibilidad de producto y hay stock en prácticamente todas las marcas, lo que se traduce en una tendencia positiva en el mercado de las dos ruedas y de los vehículos comerciales. Las motos crecen el pasado mes de abril un 31,3% con 956 matriculaciones. Por lo que respecta a los vehículos comerciales, crecen un 24% con 537 vehículos matriculados. Y en el mercado de las guaguas y vehículos industriales, las matriculaciones caen un 12,5% con 28 unidades.

Por lo que respecta al vehículo eléctrico, el pasado mes se matricularon 177 turismos, lo que supone algo más del 5% del mercado total. En el acumulado del año, las matriculaciones de turismos 100% eléctricos apenas suponen un 4,5% del mercado total. Faconauto Canarias considera que están muy lejos de lograr los objetivos climáticos de Europa de cara a 2035 y 2050. “Mientras no se desarrolle la infraestructura de recarga y, sobre todo, mientras no se agilicen los trámites de las ayudas, hablamos de un plazo de año y medio de espera, va a ser muy difícil que el mercado del vehículo eléctrico vaya al ritmo deseado, si no hay un empuje decidido por parte de las Administraciones públicas”, apunta el presidente de Faconauto Canarias.