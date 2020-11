Theta no afectará directamente a Canarias

Está previsto que la tormenta vaya ganando en intensidad a medida que siga avanzando hacia el noroeste. Los modelos con los que trabaja la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias apuntan a que no afectaría a las islas. Jesús Agüera, jefe de previsiones de la AEMET, afirma que a día de hoy no parece muy potente y los servicios de meteorología han puesto sus ojos en esta tormenta que, en cualquier caso, dejaría vientos fuertes. Agüera afirma que hasta dentro de unos días no se conocerá con exactitud su comportamiento pero lo que resta de semana será tranquila.