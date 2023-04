UGT advierte de un "verano caliente" en la recogida de basura en el levante de Menorca

El sindicato UGT prevé un "verano caliente" en la recogida de residuos y limpieza viaria en los municipios de Maó, Es Castell y Alaior, tras comunicar la adjudicataria de los servicios que no cumplirá con los incrementos salariales pactados en el convenio de empresa. La organización sindical ha advertido que no descartan iniciar movilizaciones por la idea de la adjudicataria de no aumentar el salario acordado para 2021, 2022 y 2023, que representa un 14,8% más para la mayoría de trabajadores.

La empresa se ampara en que los pliegos de las licitaciones establecen el convenio autonómico como nuevo marco regulador, aunque la UGT ha recordado que ha denunciado por la vía contencioso administrativa los pliegos de condiciones de estas adjudicaciones por considerar contrario a derecho que se imponga el convenio autonómico, con peores condiciones laborales, en este caso, que el de empresa. Ante este escenario, UGT ha manifestado su solidaridad con las plantillas afectadas y rechazan que los ayuntamientos de Menorca promuevan rebajar los derechos de los trabajadores. Además, han advertido que, si la empresa del servicio de basuras y limpieza cumple con sus pretensiones, las plantillas sufrirán un recorte y una congelación en derechos laborales como las bajas por enfermedad, vacaciones, salarios o complementos de antigüedad.

Finalmente, el sindicato se ha mostrado desconcertado ante la postura de CCOO, que no reconoce los "atropellos" que ha generado este marco regulador y se niegan a modificarlo para que se respete la libertad sindical y capacidad de negociación en las empresas.