Menorca Activa advierte del peligro para el entorno de las autocaravanas

La asociación Menorca Activa ha denunciado ante el Consell Insular la proliferación de furgonetas y autocaravanas en espacios no regulados. La entidad dependiente de PIME ha señalado este martes su preocupación por este hecho, y ha advertido que el uso de estos vehículos se ha multiplicado en los últimos años, especialmente durante la pandemia de la covid-19.





Además, han asegurado que este fenómeno no se da únicamente en temporada alta, y que se han detectado numerosos vehículos fuera de las áreas delimitadas y preparadas para su pernoctación. Por ello, desde Menorca Activa han recordado al Consell que estos vehículos están incumpliendo la normativa que regula la acampada en la isla. Consideran que las personas que veranean en furgonetas y caravanas fuera de los espacios regulados son un claro riesgo para el entorno natural: "los espacios donde se instalan estos vehículos suelen estar próximos a pinares y marinas con el elevado riesgo de incendio que supone".





Por otro lado, han avisado que la acumulación de estos usuarios en determinadas zonas como los aparcamientos cercanos a las playas podría trasladar al exterior una imagen no acorde con la preservación natural: "por ejemplo, toallas que se secan en las paredes secas, zapatos fuera de los vehículos para que no hagan olor dentro, perros sin correa alrededor de estos vehículos, personas limpiando objetos de cocina que se han servido para comer al lado de los vehículos, etc.".





Finalmente, han apuntado que el estacionamiento de caravanas y furgonetas empeoran considerablemente poder acceder con seguridad por caminos y aparcamiento.