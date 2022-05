Josep Juaneda se postula para liderar Més en las próximas elecciones al Consell

El conseller de Medio Ambiente y Reserva de la Biosfera de Menorca, Josep Juaneda, ha anunciado su candidatura a las primarias de Més para liderar el proyecto de la formación econacionalista a las próximas elecciones del Consell de Menorca.





Juaneda ha elaborado una lista conjuntamente con Noemí García, Esteve Barceló, Raquel Marquès y Ferran Andreu: "el objetivo ha sido desde el primer momento es ampliar las bases y las sensibilidades del proyecto de Més per Menorca, además de transmitir valores de trabajo en equipo. Todos están muy ilusionados, motivados y con capacidad de gestión, combinando experiencia con veteranía".





El plazo para presentar candidaturas expiró el pasado 28 de abril, aunque no será hasta este martes cuando se dará a conocer si se han presentado otras listas: "en función de las candidaturas se abrirá un periodo de votaciones que no concluirá hasta el 28 de mayo. Nosotros presentamos esta para aportar nuestro granito de arena y para trabajar a los menorquines. Si no se presenta nadie más la lista de cinco serían los primeros de la lista, mientras que del seis al trece se votaría en un segundo periodo".