Exigen a Aena el desmantelamiento de la torre de control por tener amianto

El portavoz de Comisiones Obreras-Grupo Aena, Ramón Carreras, pide a Aena que desmantele la torre de control del Aeropuerto de Menorca tras detectar amianto en su estructura y que elabore un mapa de las instalaciones que contienen este mineral perjudicial para la salud: "la torre de control tiene amianto y cabe recordar que las consecuencias no se manifiestan hasta que no pasan entre 15 y 40 años. Aena no da una respuesta satisfactoria a la petición de la retirada de este elemento, así como si hay otras estructuras, en uso o no".

Carreras recuerda que una pulgada de mineral, unos 25 milímetros, puede dar lugar a un millón cuatrocientas mil fibrillas invisibles que, al ser inhaladas pueden terminar clavándose en los alveolos pulmonares o en otras vísceras, dando lugar a graves dolencias futuras, incluido el cáncer: "no tenemos constancia de que actualmente ningún trabajador del aeropuerto haya sufrido alguna de estas enfermedades por estar expuesto al amiento, pero llevaremos a cabo un trabajo de investigación porque es muy difícil demostrarlo por su desconocimiento y la tardía aparición de sus efectos".

Además, acusan a Aena de desinformar sobre este tema a los delegados de prevención de riesgos laborales: "Aena nunca informó al Comité de Seguridad y Salud Local ni a los delegados de la existencia de amianto en la instalación, lo descubrimos por casualidad, al recibir un informe a finales de 2019 sobre la estructura de la torre de control".