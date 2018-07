UGT lamenta que el Govern no rectifique y se comporte de manera "irracional"

El sindicato UGT ha lamentado este miércolesy que el Govern balear no rectifique y se comporte de manera "irracional" tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) de suspender la ejecución de la orden de desarrollo del TIL.



Para este sindicato, el ejecutivo autonómico ha perdido una "nueva oportunidad para demostrar un mínimo de sentido común y reconducir el conflicto educativo que se mantiene vivo por segundo curso consecutivo".



El ejecutivo autonómico, en opinión de UGT, "se ha enrocado en su obsesión por aplicar un proyecto que no quieren los docentes, las familias y que los tribunales han desautorizado en varias ocasiones".



"El Govern -ha añadido en un comunicado- muestra un comportamiento totalmente irracional imponiendo un proyecto en contra de toda la comunidad educativa y que no llevaba en su programa electoral".