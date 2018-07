Sindicatos exigen pago indemnizaciones y critican el retraso de expedientes

Cerca de un centenar de manifestantes convocados por UGT y CCOO se han concentrado hoy frente a la Delegación del Gobierno en las Islas Baleares, en Palma, para exigir el pago del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y criticar la paralización de miles de expedientes.



El Fogasa es la sociedad estatal encargada de avalar el pago de indemnizaciones y salarios a los trabajadores de empresas insolventes o en concurso de acreedores.



La protesta a las puertas de la Delegación del Gobierno ha tenido lugar a mediodía y los manifestantes han exhibido banderolas de ambos sindicatos y una gran pancarta en la que se leía "No al descuelgue salarial".



Entre las consignas que han gritado se han escuchado "No hay para tanto chorizo", "Si esto no se apaña, caña, caña, caña..." o "Manos arriba esto es un atraco".



En Baleares, el Fogasa tiene paralizados unos 3.000 expedientes de los 6.000 que se tramitan cada año. En el conjunto del país hay 180.000 expedientes aún por abonar.



El secretario general de UGT en las islas, Manuel Pelarda, se ha referido a la crisis económica y ha criticado la reforma laboral y una política del Gobierno central dedicada a "amortizar" puestos de empleo en la administración pública.



Esto tiene como consecuencia, ha advertido Pelarda, que muchos trabajadores que perdieron su empleo al inicio de la crisis se "encuentran a día de hoy ante esta incomprensible" situación de retraso en los pagos.



Pelarda ha considerado que es necesario un "plan de choque" para que "se de salida a estos expedientes". También ha advertido de que se trata de un colectivo que ha perdido sus prestaciones.



Aunque empiezan a registrarse datos macroeconómicos que apuntan a una salida de la crisis, "estos hombres y mujeres continúan sufriendo en sus propias carnes la incomprensión y la falta de criterio administrativo por parte de la Administración central".



Estos sindicatos han entregado hoy un escrito a la delegada del Gobierno, Teresa Palmer, en el que manifiestan su malestar y le piden que haga llegar al Gobierno central las alternativas de CCOO y UGT a este problema.



A la protesta se han sumado un grupo de trabajadores de la planta embotelladora de Coca-Cola en Palma para reivindicar el mantenimiento de la actividad y sus puestos de trabajo.