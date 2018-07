Ramonell niega haberse reunido con Matas "para conspirar"

El exalcalde de Montuïri, exdirector general y exparlamentario Joan Antoni Ramonell ha negado este martes haberse reunido con el expresidente del Govern y exministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, "para conspirar" sobre la construcción del Hospital Son Espases.

Así se ha pronunciado durante su comparecencia en la comisión de investigación de Son Espases, donde ha negado también haber participado en alguna reunión previa a la construcción del hospital de Son Espases. Además, ha explicado que no participó en la cena que supuestamente tuvo lugar en Madrid el 10 de abril de 2002, si bien ha admitido que ese día estaba en Madrid para asistir a un partido de fútbol.

Ramonell, quien ha dicho no ostentar ningún cargo público desde el 2001, ha indicado que la única vez que recuerda haberse reunido con Matas en Madrid tuvo lugar porque "era amigo mío y es" y fue cuando, junto a Joan Verger, fueron a tomar un café con él "cerca del Congreso".

Por otro lado, en relación a la cena, ha criticado a los partidos de la oposición "como representantes del pueblo" al entender que "es triste que se crean a un periodista que sólo escribe para hacer daño a la gente", ha espetado a la portavoz adjunta de MÉS en el Parlament, Fina Santiago, a quien también ha dicho que ella sabe que él no estuvo en esa cena.

El compareciente también ha admitido que "una temporada" trabajó con FCC -que formaba parte de la UTE del hospital- a través de su asesoría, unos trabajos por los que cobró alrededor de 2.500 euros mensuales "sobre el año 2003 o 2004" y que se prolongaron "dos o tres años".

El Parlament ha iniciado este martes las comparecencias de la comisión no permanente de Son Espases con la investigación de la etapa de Govern del PP (2003-2007) en la que se incluye la adquisición de los terrenos y la adjudicación de contrato del Hospital.

Durante éstas, el primero en comparecer, el empresario Fausto Ferrero, ha asegurado que la finca que compró a dos kilómetros de Son Espases no le ha reportado "beneficio alguno", mientras que Bartolomé Cursach ha dicho que cuando compró la finca de Son Cabrer desconocía que en la zona se fuera a construir el hospital puesto que, de haberlo sabido, no la hubiera comprado. "No vale la pena porque no dejan hacer nada", ha manifestado.

Posteriormente, pese a que estaba citado Mateu Sastre, éste no ha acudido a la comparecencia prevista, a la que sí han asistido dos efectivos de la Policía Nacional, vestidos de paisano, que posteriormente trasladarán la información obtenida en las comparecencias al Ministerio Fiscal.

COMPARECENCIAS DE LA SEMANA

Para este miércoles está previsto que comparezcan la exalcaldesa Catalina Cirer, el exregidor Rodrigo de Santos y los exconsellers insulars, Bartomeu Vicens y Miquel Nadal.

Cabe recordar que la investigación se sucederá en tres bloques temáticos, distribuidos cronológicamente y el primero de ellos corresponde a la etapa de Govern del PP (2003-2007) e incluirá la adquisición de los terrenos y la adjudicación de contrato del Hospital.

En este punto, Matas, citado este jueves a las 18.00 horas, deberá dar explicaciones sobre la adjudicación de las obras, cuyo concurso, según la confesión ante la Fiscalía de su exconsellera de Salud, Aina Castillo, fue amañado siguiendo las instrucciones del expresidente del Govern.

El segundo de los bloques abarca la legislatura del Pacte (2007-2011) y recoge la paralización temporal de las obras, el modificado, la construcción del Hospital, su puesta en marcha y dotación y el traslado.

Por último, el tercer bloque investigará el Impuesto Municipal de Construcción y Obra (ICIO) y su modificado, así como el puente de Son Espases, las modificaciones viarias y el acceso.