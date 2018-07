PSIB pide a Bauzá que explique su "herencia de 9.000 millones de deuda"

El PSIB-PSOE ha afirmado hoy que el presidente del Govern balear, José Ramón Bauzá, debe "explicar su herencia a los ciudadanos de 9.000 millones de euros de deuda pública" que deja al finalizar la actual legislatura.



Hoy, jueves, comparecerá Bauzá a petición propia en el Parlament para hablar sobre el déficit de Baleares y los socialistas quieren también que concrete las razones de este incremento de la deuda de la comunidad autónoma.



El portavoz adjunto socialista en el Parlament, Vicenç Thomàs, ha dicho en rueda de prensa que esta legislatura no ha podido ser "más desalentadora" a nivel financiero.



En primer lugar, Thomàs se ha referido a estos años como la legislatura de los "recortes" en educación, sanidad y asuntos sociales, lo que no ha impedido que la deuda de la comunidad autónoma se sitúe "cerca" de los 9.000 millones, casi 4.000 millones más que al inicio de la legislatura.



"Los 9.000 millones de deuda pública suponen una tercera parte de la riqueza de Baleares", ha advertido el diputado socialista.



El Govern balear, ha proseguido, tampoco ha cumplido en 2014 con el techo de déficit del 1 % del PIB exigido por el Estado, que se ha elevado hasta el 1,71 %.



Finalmente, Thomàs ha lamentado la "sumisión" del ejecutivo presidido por Bauzá frente al Gobierno del Estado, lo que se ha traducido en que no haya sido aprobado un nuevo sistema de financiación autonómico y en la falta de inversiones estatutarias y directas que beneficien a la comunidad insular.