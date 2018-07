PSIB y MÉS piden un pleno para que el Govern dé explicaciones sobre temas como educación o prospecciones

PSIB y MÉS han registrado este lunes la convocatoria de un pleno extraordinario para que el Govern "no esté tres meses" sin dar explicaciones sobre diferentes temas como el conflicto educativo, las prospecciones, la privatización de Aena o la posibilidad de que abran los comedores escolares en verano.

Los portavoces de ambos grupos, Francina Armengol y Biel Barceló, han considerado que estas materias de "absoluta actualidad" necesitan que el Govern "dé explicaciones". Además, con la convocatoria de esta sesión, que se abordará en la Diputación Permanente del miércoles, la oposición podría llevar a cabo su acción de control al Ejecutivo.

"No es de recibo tener un Govern que durante tres meses no da la cara", ha dicho Barceló, quien ha indicado que estos temas son de la suficiente importancia "como para no esperar a septiembre".