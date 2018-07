El PSIB exige responsabilidades políticas después de que el TSJIB haya estimado la demanda contra el hotel de Sa Ràpita

En rueda de prensa, los socialistas han mostrado su satisfacción por que se haya estimado la demanda y porque "por tercera vez los tribunales le dicen al Consell de Mallorca que la modificación del Plan Territorial no se hizo correctamente y que no era ninguna corrección de errores", ha dicho la consellera insular, Mercedes Garrido.

Garrido ha asegurado que el Consell de Mallorca no siguió el procedimiento adecuado "y los tribunales certifican que no era ninguna corrección de errores, motivo por el cual el TSJIB hace pagar también a la institución los gastos del proceso".

En este sentido, ha criticado que todos los mallorquines vayan a tener que pagar un proceso que no es barato a consecuencia de "la actitud partidista y la insistencia de hacer urbanismo a la carta de Maria Salom, quedando así demostrando el derroche de dinero público que una vez más hace el PP".

Según dice el partido, la sentencia reafirma el hecho que modificar el urbanismo de este modo es un fraude de ley y éste supone un desvío de poder. "La justicia ya lo advirtió en el 2012 y el Gobierno de Maria Salom no ha hecho caso", ha criticado la consellera.

Según Garrido, la sentencia es una "muestra evidente del urbanismo a la carta del PP porque Bauzá le dio interés autonómico y, por eso, el Consell tuvo que correr y hacer chapuzas".

Por todo ello, los socialistas piden responsabilidades políticas "y que el Gobierno insular no recurra la sentencia". En este mismo sentido se ha referido el diputado Jaume Carbonero, quien ha defendido que "ha quedado demostrado que no había errores a corregir en el Plan Territorial, en legislación urbanística no se pueden hacer trampas".

Finalmente, el PSIB ha destacado que la sentencia refleja que se debe dar marcha atrás con el interés autonómico establecido por el Govern.