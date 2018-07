El Parlament espera permiso de Ruz para la comparecencia de Bárcenas

El Parlament espera el permiso del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz para que el extesorero del PP Luis Bárcenas, en prisión preventiva por el caso Gürtel, comparezca por videoconferencia el miércoles en la comisión de la cámara autonómica que investiga la construcción del hospital Son Espases de Palma.



Bárcenas está citado a declarar en la comisión de investigación de Son Espases, en la que también está prevista la comparecencia de la exconsellera de Sanidad del Govern balear Aina Castillo y del exdirector gerente del Servicio Balear de Salud Sergio Beltrán.



También están citadas dos propietarias de los terrenos en los que se ubicó el hospital, que entró en servicio en 2010.



La mesa de la comisión de investigación ha reiterado el requerimiento a Bárcenas para que declare el miércoles a las 13.00 horas, a pesar de que el director de la cárcel de Soto del Real ha informado al órgano parlamentario de que el preso solo podrá comparecer con "la preceptiva comunicación del órgano judicial" que le tutela.



El abogado de Bárcenas ha solicitado a la presidenta del Parlament balear, Margalida Durán, que la declaración de su defendido se realice por videoconferencia desde el centro penitenciario de Soto del Real donde se encuentra.



Por otro lado, la mesa ha decidido citar para el 20 de febrero al expresidente del Govern balear Jaume Matas, encarcelado en Segovia por presunta corrupción.



También se ha citado de nuevo, aunque no se ha fijado fecha, al empresario y presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien anunció su incomparecencia por motivos de agenda que no precisó, mientras que el otro gran constructor citado, Juan Miguel Villar Mir, ha sido convocado para el 27 de enero.



El pasado septiembre el fiscal anticorrupción Pedro Horrach tomó declaración a Villar Mir, presidente de la constructora OHL, y Pérez, presidente del grupo ACS, en el marco de su investigación sobre el presunto amaño en favor de OHL del concurso para la adjudicación del hospital en 2006.



La Fiscalía, que aún no ha presentado querella sobre el tema, sospecha que Jaume Matas, entonces presidente del Govern, impulsó esa operación fraudulenta, que resultó fallida, ya que finalmente el encargo recayó en Dragados, del grupo ACS.



La citación de Bárcenas, propuesta por el grupo nacionalista MÉS, tiene por objeto determinar si la dirección financiera del PP nacional influyó en el presunto amaño del concurso en el que pugnaban dos de los grupos constructores más importantes del país.



La investigación de la Fiscalía se sustenta, entre otros indicios, en la confesión de la exconsellera de Salud Aina Castillo, que señaló a Matas como el inductor del amaño del concurso.



Además, el próximo jueves declararán ante la comisión tres técnicos del Servicio de Salud que avalaron la elección de los solares de Son Espases y dos de los siete miembros de la mesa de contratación, mientras que el resto de integrantes de este órgano comparecerán el viernes.



Las comparecencias ante la comisión de investigación, que se prolongarán hasta finales de febrero, comenzaron el pasado martes con los empresarios Fausto Ferrero, Bartolomé Cursach y Joan Antoni Ramonell, que negaron tener información privilegiada sobre la ubicación del futuro hospital para hacer negocios en su entorno.



También han comparecido y han defendido la tramitación que realizó el Ayuntamiento de Palma la exalcaldesa Catalina Cirer y el exconcejal de Urbanismo Rodrigo de Santos.



El exconseller de Territorio del Consell Bartomeu Vicens, en prisión por varios casos de corrupción, también ha comparecido.



El exvicepresidente insular Miquel Nadal, actualmente en la cárcel, no pudo ser conducido hasta el Parlament por un error burocrático y ha sido vuelto a citar para el 20 de febrero