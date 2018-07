El Parlament aprueba los Presupuestos de 2014 sin incorporar ninguna de las 575 enmiendas de los grupos de la oposición

El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del 2014 --que asciende a 3.850 millones de euros--, sin haber incorporado ninguna de las 575 enmiendas presentadas por los grupos de la oposición, PSIB y MÉS, ni de los diputados no adscritos, Antoni Pastor y Margalida Font.



Tras dos jornadas maratonianas, que se han prolongado durante más de 24 horas, el pleno ha terminado sobre las 23.15 horas y en él se han aprobado las cuentas de este año, que suponen un incremento de un 7,69% más respecto a 2013, cuando fueron de 3.598 millones de euros y, en concreto, destinan el 56% a políticas sociales, lo que supone un total de 2.132 millones de euros.



Según ha dicho la portavoz del grupo parlamentario 'popular', Mabel Cabrer, este miércoles por la mañana en los pasillos del Hemiciclo, tanto el PP como el Govern han realizado hasta el último momento el "máximo esfuerzo para llegar a acuerdos" pero finalmente no se ha aprobado ninguna de las enmiendas presentadas por el resto de grupos.



Por su parte, la diputada del PSIB Pilar Costa ha señalado que con el Govern dirigido por José Ramón Bauzá, "cuanta más absoluta es la mayoría, menos se ha consensuado con la oposición". En un sentido similar, se ha pronunciado el diputado de MÉS, David Abril, quien ha lamentado "el papel testimonial" del Parlament que "cada día más" se convierte en una Conselleria del Govern.



De las 602 enmiendas parciales presentadas inicialmente al Proyecto de Ley, se han mantenido para su debate en el Pleno 575; 364 del grupo socialista, 170 de MÉS, 16 presentadas por el diputado no adscrito Antoni Pastor y 25 por la diputada no adscrita Margalida Font. Cabe señalar que durante la tramitación del proyecto en ponencia fueron aprobadas 15 enmiendas del grupo popular, y en comisión fueron aprobadas 2; una del grupo socialista y otra de MÉS.