Vox insta a Més a que aplique su código ético a la expresidenta de Emaya

Grupo de Vox en el Ayuntamiento de Palma ha instado este jueves a Més per Mallorca que aplique su código ético de inmediato ante la investigación abierta de Neus Truyol en el caso de los vertidos de Emaya.



Según ha precisado Vox en una nota, la expresidenta de Emaya y actual concejala de Modelo de Ciudad ha sido imputada por el juez instructor, a instancias de la Fiscalía de Medio Ambiente de Baleares, por un presunto delito medioambiental y otro de malversación de fondos por su gestión de los vertidos de aguas.



El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll,, ha precisado que Més debe aplicar el punto 15 de su código ético.



"Aquí no valen excusas de si Truyol ha sido imputada por corrupción política o no. Si entienden que una acusación de malversación de fondos públicos no es corrupción, en Més tienen un serio problema. O no se enteran de nada o no se quieren enterar", ha matizado Coll.



De acuerdo a la interpretación de Vox, el punto 15 del código ético de Més per Mallorca dice que “los cargos de Més que estén imputados por corrupción o por algún otro delito que vaya contra el ideario de la organización habrán de poner su cargo a disposición de Més".