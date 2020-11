La Vía de Cintura de Palma reducirá su velocidad máxima a 80 km/hora a partir de febrero de 2021

El Consell de Mallorca ha anunciado este jueves que la Vía de Cintura de Palma reducirá su velocidad máxima a 80 kilómetros por hora con el objetivo de disminuir la contaminación --acústica y medioambiental-- y los accidentes de tráfico.

Según ha explicado el conseller de Movilidad e Infraestructuras de la institución insular, Iván Sevillano, esta reducción entrará en vigor el próximo 1 de febrero de 2021. Previamente, se hará una campaña de pedagogía para informar a la población y durante el mes de enero de realizarán los cambios de señalización.

"Somos conscientes de que se trata de una medida atrevida, pero cuando se quieren conseguir cambios de calado, creemos que se tienen que tomar decisiones valientes", ha señalado Sevillano.

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha asegurado que tras meses analizando la situación de la autopista, que este 2020 cumple 30 años desde su inauguración, se ha llegado a la conclusión de que esta medida es necesaria para dar solución a los atascos, al tráfico, a los accidentes y a la seguridad en la vía. "Palma ha crecido mucho en los últimos años y la Vía de Cintura es prácticamente un entorno urbano", ha indicado.

No obstante, Sevillano ha insistido en que esta decisión no se toma principalmente para reducir atascos. "Aunque no consiguiéramos disminuir el tráfico, sólo por la mejora que supone en calidad medioambiental lo haríamos igualmente", ha apuntado, a la vez que ha añadido que el Ministerio de Interior elaboró un informe propio en el que avala esta propuesta.

De acuerdo con el conseller, las conclusiones de diversos análisis que han elaborado desde la institución insular revelan que disminuyendo la velocidad máxima se reduce la emisión de gases contaminantes, así como el exceso de ruido y se mejora el impacto acústico. Asimismo, el hecho de reducir y unificar la velocidad permite una circulación del tráfico más fluida y coherente y, por tanto, menos accidentes.

Puesta en marcha de la medida

Según ha explicado la jefa provincial de Tráfico en Baleares, Francisca Ramis, a partir del 1 de febrero se monitonizará la vía y se observará el grado de cumplimiento de la reducción de velocidad. En función de cómo responda la población, se adoptarán o no medidas para garantizar su cumplimiento.

En estos momentos, la velocidad máxima en la vía es de 120 km/h, aunque no en todos los tramos. En caso de que no se cumpla la reducción, se utilizarían radares móviles y, de momento, no se prevé establecer radares fijos. "Aspiramos a que todo el mundo entienda la conveniencia de adaptarse a las nuevas medidas", ha señalado Ramis.

A partir de enero se renovarán todas las señales de la autopista y se realizará una campaña de concienciación para que la ciudadanía conozca la medida.