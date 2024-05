"No queremos argelinos aquí": amenazas de muerte y violencia callejera en Son Gotleu

Son Gotleu ha vivido una segunda jornada consecutiva de incidentes violentos. Dos grupos rivales se han vuelto a enfrentar este martes por la tarde en dos plazas del barrio. Estaban armados con palos, bastones, tubos de hierro, armas blancas como cuchillos y navajas mariposa, e incluso un dispositivo de descarga eléctrica. Ante los riesgos, la Policía Nacional desplegó un dispositivo antidisturbios para disolver a las masas hostiles y evitar daños mayores. En total, dos jóvenes han sido detenidos como presuntos autores de un delito de riña tumultuaria y desórdenes públicos.

Este miércoles el barrio ha amanecido con una falsa sensación de tranquilidad. Una calma tensa que se palpa en el ambiente después de que varios residentes hayan decidido perseguir y ajusticiar a un grupo minoritario al que acusan de robos y peleas.

La mayoría de los vecinos y comerciantes de Son Gotleu evitan hablar ante los micrófonos de Onda Cero porque prefieren ocultar su identidad. Aseguran estar atemorizados, aunque dicen que ya están acostumbrados a convivir con los altercados. Atribuyen los disturbios a un choque de culturas. No se consideran a sí mismos racistas, pero su justificación de esta situación muestra una deriva abiertamente xenófoba.

Algunos integrantes de la comunidad gitana y de la comunidad africana señalan directamente a un grupo de argelinos, supuestamente dedicados al menudeo y a cometer robos con violencia. En esta confrontación, cuyo epicentro es la calle Indalecio Prieto, la comunidad árabe ha preferido guardar silencio.

En sus palabras, la comunidad gitana se siente desprotegida por parte de los cuerpos policiales y ha decidido tomarse la justicia por su mano. No dudan en amenazar de muerte a quienes consideran extraños en su propio hogar. "No queremos a ningún argelino aquí. Argelino que veamos, argelino que mataremos", explican algunos testimonios recogidos por Onda Cero entre un grupo de jóvenes de etnia gitana menores de edad que no teme ir a la cárcel. Dicen que quieren "limpiar" el barrio para que haya paz. Para ellos, la solución es que los argelinos "se vayan del barrio".

Esta situación ha generado gran preocupación entre los vecinos de Son Gotleu, que exigen a las autoridades que se tomen medidas para garantizar la seguridad en el barrio. Por el momento, la Policía Nacional ha establecido un dispositivo de orden público y seguridad ciudadana en la zona para evitar nuevos incidentes y está investigando los hechos para identificar a todos los implicados y esclarecer las causas de los enfrentamientos.