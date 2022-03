El PSIB pide una "respuesta conjunta de la Unión Europea" frente a la guerra y la subida de precios

El portavoz del PSIB-PSOE, Alfonso Rodríguez, y el diputado de la formación Pere Joan Pons han defendido este viernes la necesidad de ofrecer una respuesta conjunta por parte de la Unión Europea frente a la invasión de Ucrania y han destacado que se está trabajando en "medidas urgentes para bajar el precio de los carburantes, sobre todo en el sector primario y en el de transportes".

Rodríguez, quien ha comenzado la rueda de prensa mostrando la solidaridad del partido con el pueblo ucraniano, ha lamentado que en apenas tres semanas la cifra ronde ya los tres millones de refugiados, lo que supone una situación "extraordinaria y excepcional" a la que considera que se debe dar "una respuesta de solidaridad como la que ha dado siempre, y seguirá dando, Baleares".

El portavoz ha explicado que, además del problema humanitario, también hay una serie de consecuencias económicas del conflicto como la subida en el precio de los carburantes. En el caso de Baleares, ha insistido en la necesidad de "evitar que la insularidad sea un factor agravante" de la actual situación, que, ha añadido, ya es "compleja, difícil e inesperada" tras dos años de pandemia.

Así, según ha opinado, igual que se dio una "respuesta conjunta en el marco europeo" a la pandemia, ahora se debería buscar una solución

"solidaria frente a esta crisis humanitaria causada por una guerra injusta".

El portavoz ha recordado que la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha convocado la próxima semana el Pacto de Reactivación para consensuar medidas de cara al Plan estatal de respuesta en la guerra y que también comparecerá a petición propia en el Parlament en las próximas semanas.

Por ello, ha pedido a la líder del PP balear, Margalida Prohens, que "esté del lado de las soluciones y no en la crítica fácil" ya que las propuestas demagógicas "no son la solución". Además, los socialistas han reclamado que el paro de los transportistas no sea alentado de forma irresponsable por parte de los partidos de la oposición ya que, según su opinión, esto podría suponer una mayor crispación.

Rodríguez se ha referido, por ejemplo, a la propuesta del PP de bajar impuestos y ha considerado que no se trata de una "solución exclusiva". Según su opinión, la solución debería pasar por "atajar" los beneficios de las eléctricas "y no sencillamente reduciendo impuestos" que sostienen el Estado del Bienestar.

El diputado ha insistido, en línea con lo expresado por el portavoz, que la solución pasa por la Unión Europea y por las peticiones del Gobierno central y del presidente, Pedro Sánchez, de desacoplar el precio del gas de la factura eléctrica. "Seguiremos trabajando para que el impacto de la factura energética sea lo más bajo posible, y los próximos siete días serán clave", ha dicho.

Pons también ha detallado que la salida debe buscarse a través de un frente europeo, uno estatal y otro autonómico, a los que ha pedido al PP que se sume. "Pedimos unidad porque es el momento de estar todos juntos", ha concluido Pons.