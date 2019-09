La Policía Nacional detiene al presunto autor de cuatro violaciones en Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a un hombre de 29 años, de origen rumano, como presunto autor de cuatro agresiones sexuales, dos de ellas en grado de tentativa.



La investigación se inició después de la denuncia presentada por una mujer que fue objeto de una agresión sexual a finales de julio, ha detallado la Jefatura Superior de Policía de Baleares en un comunicado.



La mujer relató que estaba esperando el autobús en una parada de las Avenidas sobre las 00:30 horas, cuando un vehículo paró delante, el conductor entabló conversación con ella y se ofreció a llevarla a su destino. La mujer aceptó la invitación, pero el hombre se dirigió a un lugar aislado donde la agredió sexualmente además, de golpearla.



A principios de agosto, otra noche, sobre las 23:00 horas, cuando una mujer se encontraba paseando a su perra por la zona de Cala Mayor, se le acercó un hombre por detrás y la piropeó. Aunque ella se alejó, el hombre la sujetó agarrándole el pelo y la intentó arrastrar a una zona de vegetación cercana y sin iluminación, a la vez que lanzaba patadas a la perra.



La víctima se resistió, forcejeó con el hombre y cayó al suelo, pero el agresor no la soltó y siguió arrastrándola. Ante los gritos de la víctima, varios vecinos salieron a sus balcones, lo que provocó que el agresor huyera.



Los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) lograron identificar al presunto autor y obtuvieron evidencias y pruebas que le incriminaban en los hechos.



Además averiguaron que también podía estar relacionado con una agresión sexual perpetrada a finales de mayo contra otra mujer, consumada en la zona del Polígono de Levante, así como con una tentativa de violación a otra a quien conoció en un bar en la zona de las avenidas y a la que cogió fuertemente por el cuello manteniendo un forcejeo sin llegar a agredirla sexualmente.



Agentes de la UFAM realizaron un dispositivo conjunto con unidades de Seguridad Ciudadana para localizar al presunto autor de las agresiones y averiguaron que no disponía de domicilio conocido y que se desplazaba en su vehículo por toda la ciudad.



Fue localizado por un agente libre de servicio en la zona próxima a la plaza de Toros, el pasado día 19 de agosto. Fue detenido.



La investigación continúa abierta ya que no se descarta que pudiera haber más víctimas.