Patrick Mesow: "El final ha sido decepcionante pero no nos queda otra que aceptarlo"

El director deportivo del Atlético Baleares, Patrick Messow, ha comparecido este viernes en la sala de prensa del Estadio Balear para hacer balance de la recientemente finalizada temporada 2021/22. Mesow ha reconocido que están decepcionados por este final de temporada: "Estamos decepcionados pero hay que recordar que hemos hecho una Copa del Rey histórica, donde nunca antes se había llegado a octavos de final, una campaña donde hemos estado 34 de 38 jornadas en playoff, lo que significa que algo hemos hecho bien y hemos trabajado todo el año por ello, es verdad que lo que cuenta al final es estar en la jornada 38 pero no quita que durante la temporada, sobre todo en primera vuelta, estuvimos siempre ahí, peleando. El fin es decepcionante y no lo que queríamos pero no nos queda otra que aceptar eso, mejorar en lo que hayamos fallado, aprender de los errores y ya sabéis que nuestra mentalidad siempre es la mima"

Por otro lado, Patrick Mesow ha avanzado que la próxima semana harán oficial el nombre del nuevo entrenador blanquiazul: "No puedo contestar qué entrenador tendremos, estamos en valoración y la próxima semana podemos cerrarlo y anunciarlo. He leído lo de Xavi Calm que hemos preguntado para volver y te puedo confirmar que es falso, nunca hubo un contacto profesional, solo personal, porque nos llevamos bien. Jordi Roger es una opción porque conoce la plantilla mejor que nadie, les ha visto todo el año y la última semana salió bien pero estamos valorando todo, otras opciones también, el mercado y la idea es que la semana que viene tomaremos una decisión. Las opiniones de la afición son respetables y que cada uno puede pensar lo que quiera, pero al final somos nosotros los que valoramos todos y tomamos decisiones para el club. Ha habido decisiones que no entendían y con el tiempo nos han dado la razón. Se puede entender que a alguien no le guste Jordi, pero no lo comparto, porque pensamos lo mejor para el club y en esta decisión tiene mucha importancia la opinión del presidente, él influye mucho, y si estamos todos de acuerdo tiraremos adelante pensando en lo mejor para el club"

Sobre la confección de la plantilla, Patrick Mesow ha hablado de las renovaciones y las bajas: "Hemos comunicado dos bajas, Pedro y José Fran, aprovecho para anunciar dos renovaciones como son Petcoff y Pastrana por una temporada más. Tenemos muchos jugadores con contrato, el mercado es largo, pero jugadores con los que contamos, haya oferta o no... no se va nadie porque el objetivo es alto y no dejaremos ir de ninguna manera. No valoro cada nombre, cada jugador tiene su situación. Vini sabe que no ha sido su mejor año y no ha dado el rendimiento que él esperaba ni nosotros, podía estar mejor. Estamos en proceso de hablar con cada jugador".