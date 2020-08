Juan Carlos Sánchez, presentado como jugador del Atlético Baleares

Este lunes ha tenido lugar la presentación de Juan Carlos Sánchez como nuevo jugador balearico. El portero, visiblemente emocionado, ha firmado por una temporada.

Patrick Messow, director deportivo del Atlético Baleares: “Presentamos a Juan Carlos, la verdad es que estoy muy contento de realizar este fichaje. Estamos en contacto con él hace tiempo y lo concretamos después de playoff cuando nos dijo que quería volver a la isla y jugar en casa. En poco tiempo llegamos a un acuerdo porque para el ATB tener a un portero con su gran experiencia en Segunda e incluso haber jugado en Primera no lo dudamos. Estamos convencidos que con su experiencia, carácter y calidad nos va a aportar muchísimo. Ahora tenemos la portería mallorquina completa con una competencia bonita porque Xavi ha demostrado gran nivel. Mi obligación es darle medios al míster y hemos acertado y contento de contar con él. No creo que empecemos en enero, toda la Segunda B a día de hoy es profesional y vivimos de eso, muchas familias y puestos de trabajo dependen de la categoría y de esta competición y a día de hoy no contemplamos un cambio de calendario. Es algo que decide la RFEF pero no pensamos en un cambio porque entendemos que somos profesionales al 100%, si la Primera y Segunda juegan, también debemos jugar. Luis Rubiales siempre ha defendido al fútbol modesto y espero que esta vez no se olvide. Yo quiero empezar la semana que viene la pretemporada, es el plan y espero que no haya un cambio, esta tarde sabremos un poco más. Estamos trabajando cada día y valorando opciones, cada día pueden pasar cosas y queremos cerrar cuanto antes la plantilla para que trabaje tranquilamente con todos, con cabeza fría y espero que para el lunes tengamos más jugadores pero tenemos el filial Santanyí que querrán aprovechar su oportunidad y el juvenil A.

Juan Carlos Sánchez, nuevo jugador del Atlético Baleares: “En el confinamiento tuvimos todos tiempo para pensar y lo tenía claro. Hablé con mi agente y le dije que solo valoraba la opción de venir aquí, aguantamos por la situación del ATB pero cuando se supo dónde jugaría, en 3-4 días se solucionó todo. Lo teníamos claro, quería venir aquí y los del Baleares en los últimos años no es casualidad, veo un proyecto serio y fuerte y se suma el aliciente de estar en casa de saber, que llevo muchos veranos trabajando con el entrenador de porteros que es Rodrigo Escudero y trabajaré cada día con él. Eso ha tenido también su peso. Saber que estaré cerca de los míos, seguir en un proyecto fuerte y ambicioso. Contento y con ganas de empezar y ayudar en todo lo que pueda. Implica responsabilidad y ser consciente de que estamos en un club con exigencia máxima y con responsabilidad alta, que por circunstancias está en Segunda B pero la exigencia es estar cuanto antes en LFP. Está claro que solo suben 4, no es obligatorio subir pero sí depende de nosotros la responsabilidad y ponerla al servicio del equipo. No es un paso atrás en mi carrera, no lo siento así. por mi trayectoria puede ser uno de los días más felices de mi vida. He ascendido a Primera, he jugado en Primera, he jugado partidos importantes pero es un día feliz para los míos, estoy cerca, no me quiero emocionar… es un proyecto bonito. No jugar este año en el Numancia me ha permitido aportar otras cosas, he descubierto otra parte de mí, son momentos difíciles pero no hay que echarle la culpa al míster, hay trabajo por mi parte detrás y aceptar esa situación trabajando igual que si hubiera jugado, me he ido de Soria vacío porque sin jugar di lo mejor de mí el último año. Xavi Ginard es un proyecto consolidado en la categoría, habrá exigencia por ambas partes y respeto. Esa competencia será sana y ejemplo para cualquier posición, buscando lo mejor para el equipo y poniéndolo difícil al míster. Xavi tuvo un detalle conmigo que dice mucho de la persona, nada más firmar me mandó un mensaje y me puso “Bienvenido a casa” y sé que será un competencia sana”.