El Govern crea una fuerza de inspectores y policías contra aglomeraciones

La consejera de Administraciones Públicas y Modernización, Isabel Castro, anunció este jueves la creación de un equipo multidisciplinar formado por inspectores de consellerias, consells insulares con competencias en turismo y cuerpos de seguridad para detectar y evitar que se produzcan aglomeraciones.

Con el fin de velar porque se cumplan las medidas de prevención y seguridad determinadas por Sanidad, el Govern coordinará las visitas conjuntas de estos equipos multidisciplinares que controlarán el cumplimiento de los aforos permitidos, los horarios, el distanciamiento social y el uso obligatorio de la mascarilla.



Ha asegurado que la administración está trabajando en un régimen sancionador ante las situaciones en las que no se respeten las medidas de seguridad aprobadas por las autoridades sanitarias.



Castro también ha anunciado la creación de una unidad de análisis conjunto con las administraciones baleares para detectar previamente las fiestas ilegales, organizando operativos con agentes de la Policía Local y el servicio de Emergencias para llevar a cabo este control sin entrar en un domicilio particular.



“No es una imposición por capricho establecer un aforo y medidas, es porque así lo ha determinado Sanidad”, ha recalcado la consellera.



Por su parte, el secretario general de la Delegación de Gobierno en las islas, Ramón Morey, ha subrayado que “esto no se ha acabado” y ha apelado a la responsabilidad de la ciudadanía ante los últimos rebrotes de coronavirus en la comunidad.



Ha lamentado que la gente esté presenciando la actual situación desde la posición de espectador cuando se trata de “la pura realidad”, por lo que ha destacado la necesidad de concienciación ya que cualquiera puede ser “víctima o culpable dentro de este juego que ha tocado vivir”.



“Estar en un lado u otro depende del sentido de la responsabilidad en los espacios compartidos”, ha opinado Morey.



El alcalde de Palma, José Hila, ha declarado que “por ir a una fiesta, no es necesario poner en peligro la salud de padres o abuelos” debido al mayor riesgo de contagio que producen las grandes aglomeraciones, como ha sucedido recientemente en los botellones en Palma. “Son feos de riesgo”, ha sentenciado.



Desde el pasado 26 de junio, el servicio de emergencias 112 ha recibido 26 avisos por grandes aglomeraciones en Mallorca, tres en Ibiza y dos en Menorca.



El nuevo plan de actuación y coordinación de las instituciones públicas surge para incrementar la efectividad de las intervenciones y reforzar la seguridad en casos de aglomeraciones.