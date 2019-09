El Govern considera "irrenunciable e innegociable" la cantidad de 177 millones de euros pendientes para Baleares

Después de que el PI haya pedido un debate de política general para que el Govern informe de la situación de financiación de la comunidad autónoma y de que el PP haya reclamado la comparecencia de la presidenta, Francina Armengol, en el Parlament, Costa ha dicho que no habrá debate hasta el año próximo y que una vez llegue la petición, el ejecutivo decidirá quién comparece.

La portavoz del Govern balear, Pilar Costa, ha calificado de "irrenunciable e innegociable" la reclamación de la cuantía que el Gobierno central adeuda a la comunidad autónoma de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, que se hará "con toda la contundencia".



Costa ha explicado, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, que el debate de política general de la comunidad no lo marca el ejecutivo autonómico, sino el Reglamento del Parlament aprobado por unanimidad y que establece que no se celebrará hasta el año próximo.



En cuanto a la petición de comparecencia urgente de Armengol que ha planteado el PP, Costa ha recordado que hay distintas iniciativas de grupos parlamentarios sobre la situación económica y financiera y las relaciones con el Gobierno de España y ha recalcado que estudiarán "qué miembro del Govern ha de comparecer para explicarlo".



Costa ha recalcado que la reivindicación al Gobierno central de que aporte a las comunidades autónomas los 4.700 millones de les adeuda de las entregas a cuenta del sistema de financiación, el Govern balear la ha planteado "de la manera más directa posible", porque fue la propia presidenta quien se lo pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando es tuvo en Palma el 7 de agosto.



La portavoz ha recordado que, cuando se reunieron, "se trató expresamente este tema de los recursos pendientes del Gobierno del estado a Baleares y a todas las comunidades" y Armengol reclamó al presidente que el ejecutivo central buscara "la fórmula legal posible para ese traspaso económico, teniendo en cuenta que el Gobierno sigue en funciones".



Costa ha precisado que la ministra Hacienda en funciones, María Jesús Montero, dijo que esperaba este año seguramente que una parte de las cuantías del sistema de financiación pueda ir a las comunidades autónomas.



Según Costa, Montero dijo que no descartaba la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera dentro de este año.



Costa ha concluido que "cuanto antes deje de estar el Gobierno en funciones, será mucho más fácil que se pueda solventar esta situación".



En relación a los obstáculos que puede suponer esa falta de financiación para los presupuestos de la comunidad autónoma para 2020, Costa ha insistido en que "el Govern aprobará el presupuesto en tiempo y forma", en un Consell de Govern en octubre, para que lleguen al Parlament, se tramiten en la cámara y sean aprobados antes de Navidad y que entren en vigor el 1 de enero.



En cuanto al techo de gasto, Costa ha avanzado que "en los próximos días, ya en septiembre, se ha de hacer esta aprobación, que ha de marcar lo que ha de ser la configuración de estos presupuestos de la comunidad para 2020".