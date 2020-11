Gómez defiende la gestión de la pandemia en las residencias de mayores de Baleares

La consellera de Salud, Patricia Gómez, ha defendido este martes en el Parlament la gestión que ha hecho su departamento en las residencias de la tercera edad de las Islas para frenar la pandemia de COVID-19, afirmando que las personas mayores "son una prioridad".

Así se ha expresado Gómez en respuesta a una pregunta de la diputada del PP Margalida Durán durante el pleno del Parlament. La consellera ha apuntado que durante los meses de la pandemia se han intervenido ocho residencias en Baleares y ha destacado medidas como los cribados periódicos a usuarios y personal.

Por su parte, Durán ha sostenido que las medidas adoptadas por el Govern no han sido "efectivas" y que han actuado "cuando ya había un brote descontrolado". "Han intervenido las residencias cuando tenían ya un 50 por ciento de residentes contagiados", ha dicho la diputada, que ha lamentado que la segunda ola "cogió de vacaciones" a la Conselleria.

Además, Durán ha alertado de que los contagios de usuarios de residencias prácticamente se han duplicado en 15 días y que "casi un 80 por ciento de los fallecidos en la segunda ola son usuarios de residencias". "Los familiares no tienen ganas ni humor para irse de copas", ha concluido la diputada, haciendo alusión a la polémica del Hat Bar.

Gómez ha zanjado la pregunta insistiendo en que trabajan "todo lo que haga falta" y acusando al PP de hacer "crítica destructiva".

Restricción al sector de ferias

Por otro lado, en respuesta a una pregunta de Cs, la consellera ha sostenido que las restricciones a las actividades de ferias en Baleares están justificadas. "Existen una serie de actividades de más alto riesgo que cuando sube la incidencia nos vemos obligados a restringir", ha declarado, afirmando que entienden "el perjuicio económico" que esto supone.

El diputado de Cs Juan Manuel Gómez ha pedido a la consellera que se reúna con el sector y no se limite a "enviar un correo" -a lo que la consellera ha respondido que fueron recibidos por su gabinete-.

El diputado naranja también ha subrayado que este tipo de actividades se hacen al aire libre por lo que "la ventilación está garantizada" y que el colectivo asegura que cumplen todos los protocolos.

Gerente de Son Espases

Por otra parte, la consellera ha eludido comentar la posibilidad de cesar al gerente de Son Espases, cuestión que le ha planteado la diputada 'popular' Tania Marí, por incumplir los protocolos de pruebas de COVID-19 a los pacientes ingresados.

"De cada diez ingresos controlaban tres", ha dicho Marí, que ha preguntado a Gómez si prevé cesar a Josep Pomar por haber incumplido los protocolos. La consellera ha contestado reprochando al PP su estilo de hacer oposición y recordando que Baleares es la segunda Comunidad del país con menos casos.

Declaraciones de Fernando Simón

Asimismo, Gómez ha respondido una pregunta de la portavoz de El PI, Lina Pons, quien ha pedido a la consellera que valorase unas declaraciones del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias estatal, Fernando Simón.

La polémica se originó tras una entrevista 'on line' recogida en el canal de Youtube de los hermanos Pou en la que se preguntaba a Simón si le gustaban "las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas". En su respuesta dijo que "no les preguntaban si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".

La consellera ha contestado que no deseaba valorar estas declaraciones pero sí que Simón "haya pedido públicamente perdón a las personas que haya podido ofender".

Lina Pons ha aprovechado la pregunta para expresar la preocupación del PI por las dificultades para encontrar personal de enfermería. "No se han podido abrir camas en la UCI de Son Llàtzer por falta de profesionales", ha alertado. La consellera ha respondido recordando que en 2021 se incorporarán 1.205 enfermeras a plazas fijas y una vez adjudicadas se hará otra oferta pública de empleo.