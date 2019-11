Palma inicia el expediente de desahucio del supermercado de las galerías de la Plaza Mayor

El Ayuntamiento de Palma ha iniciado los trámites para abrir un expediente de desahucio del supermercado Eroski situado en las galerías subterráneas de la Plaza Mayor.



Así lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa el portavoz del equipo de gobierno municipal, Alberto Jarabo, quien ha precisado que el ayuntamiento ha iniciado este proceso contra 4 propietarios de locales municipales, uno de ellos el de este supermercado, debido a que la concesión, tras 50 años, concluyó en septiembre pasado y los propietarios aún no los han desalojado.



"Los servicios jurídicos de Cort han aconsejado que iniciemos este trámite", ha dicho Jarabo, que, no obstante, ha anunciado una próxima reunión, posiblemente la próxima semana, con la "extinta comunidad de ocupantes" de estos locales municipales.



Jarabo ha asegurado que Cort está encontrando "dificultades" para recuperar algunos de estos locales municipales y ha pedido "cooperación" a quiénes todavía no los han abandonado.



"Actualmente Cort, tras el cambio de contadores, está pagando el agua y la luz de esta zona y, desde hoy, las escaleras mecánicas de acceso ya vuelven a funcionar", ha puntualizado.