El Consell de Mallorca reduce de 800 a 300 los expedientes de sanción contra el alquiler turístico ilegal

El Consell de Mallorca tiene abiertos a día de hoy 650 expedientes por oferta turística ilegal, de los que 239 se han abierto en los últimos seis meses y cuyas sanciones podrían ascender, en el caso de estos últimos, a 16,9 millones de euros.

El conseller de Turismo, José Marcial Rodríguez, y la directora insular para la Oferta y la Calidad, Clara del Moral, han presentado este viernes los últimos datos disponibles sobre inspección y sanción turística tras la puesta en marcha del Plan contra la Oferta Ilegal en septiembre del año pasado.

Con datos hasta el pasado mes de febrero, de estos 650 expedientes, 239 se han abierto desde la puesta en marcha del plan especial en septiembre -un 248% más que los 95 que se abrieron en el mismo periodo del año anterior- y el resto, unos 400, suponen la recuperación de otros que ya estaban en marcha y sufrían retrasos.

La mayoría de estos expedientes se han abierto en Palma y, principalmente, por alquileres en plurifamiliares, que se enfrentan a sanciones mínimas de 40.000 euros y máximas de 100.000 euros. Rodríguez ha resaltado que con la puesta en marcha del plan, la inspección ha ganado en agilidad y en eficacia. "Vamos por buen camino", ha señalado Rodríguez.

Más en detalles, en el caso de la capital se ha pasado, si se compara el periodo septiembre 2023-febrero 2024 con el los mismos meses del año anterior, en la capital se ha pasado de 51 a 90 expedientes, en Llucmajor, de 12 a 18; en Calvià, de 4 a 16; en Alcúdia, de 1 a 11; en Andratx, de 1 a 7; en Muro, de 2 a 10; en Pollença, de 0 a 5; y en Sóller, de 2 a 7.

El responsable de Turismo de la institución insular ha explicado que tras seis meses desde la entrada en vigor del plan, el departamento ha logrado una mejora de la gestión del proceso de inspección y sanción que ha reducido los tiempos de espera de manera notable.

Por un lado, de los 58 días de media que costaba en julio de 2023 poner en marcha una visita o inspección a un inmueble, se han pasado a los 5-8 días que se tarda actualmente.

Por otro lado, se ha logrado también reducir en más del 60% el retraso acumulado en la tramitación de los expedientes de sanción contra la oferta ilegal en el sector turístico.

De esta forma, de las más de 800 actas sin orden de inicio que se hallaron al comienzo de la legislatura se ha pasado a las aproximadamente 300 que hay actualmente.

El conseller insular ha señalado que con los datos que cuenta a día de hoy la institución insular, en Mallorca habría entre 10.000 y 15.000 plazas turísticas ilegales y ha avanzado que se está trabajando con una empresa de geolocalización para lograr una mejor determinación de esta cifra.

José Marcial Rodríguez ha puesto en valor el plan y ha destacado que las cuatro ramas sobre las que se asienta -fiscal, turístico, urbanístico y el diálogo con las comercializadoras- funcionan. Sobre esta última cuestión, Rodríguez ha anunciado que ya se ha cerrado una ronda inicial de contactos con todas ellas (Airbnb, Expedia y Booking) y se ha logrado un compromiso por parte de todas ellas para colaborar y trabajar juntos en la lucha contra la oferta ilegal.

Las plataformas comparten la sensibilidad del Consell en esta materia, aunque ha alertado de la posibilidad de que la oferta ilegal, aunque pueda ser expulsada de las plataformas comercializadoras, acabe aglutinada en otras realidades por la "picaresca" propia de España.

En materia fiscal, con los primeros cruces de datos con la Agencia Tributaria, el Consell ha detectado que el 83% de los alojamientos turísticos registrados confirman que pagan el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y que el resto -17%- no lo hacen. El siguiente paso es comprobar, además, los casos de alojamientos que están pagando la tasa sin, sin embargo, no tener licencia. "Hay casos sorprendentes que actúan pensando que tienen licencia", ha afirmado el conseller insular.

Respecto a la recaudación, el conseller insular ha explicado que solo en entre septiembre y febrero se han recaudado unos 2,3 millones de euros, teniendo en cuenta que cuando las multas se abonan en periodo voluntario su cuantía se reduce. Según el conseller, lo recaudado en 2024 ya iguala todo lo que se recaudó en todo el 2022.