Baleares: La comisión de investigación sobre las mascarillas concluye la existencia de una presunta trama de corrupción

La comisión no permanente de investigación por irregularidades en los contratos con la empresa Soluciones de Gestión ha aprobado este viernes, con nueve votos a favor y uno en contra, el documento conjunto de conclusiones definitivas de PP y Vox, que incluye dos aportaciones de MÉS per Mallorca.

Estas dos propuestas ecosoberanistas recogen que se ocultó el informe sobre la cualificación de las mascarillas y que no se informó de la personación de la UCO en la sede del Servicio de Salud balear (IbSalut).

El escrito de los socialistas --que estaban ausentes ya en el momento de la votación-- ha sido rechazado con diez votos en contra; el de MÉS per Mallorca ha recibido nueve votos en contra y uno a favor, y el de Més per Menorca no se ha votado porque no se han presentado a defender las conclusiones.

El portavoz del PP en la comisión, José Luis Mateo, ha iniciado su intervención agradeciendo la presencia de "los que todavía tienen la decencia de seguir trabajando", después de que los representantes del PSIB hayan abandonado la sala.

Seguidamente, ha avanzado que su grupo ha presentado la propuesta transaccional entre Vox y PP con las conclusiones definitivas, que recogen sustancialmente las recogidas por un grupo y otro.

Durante su intervención, el 'popular' también ha agradecido la presencia del portavoz parlamentario de MÉS, Lluís Apesteguia, en la comisión. "Dice mucho de su grupo y su persona", ha recalcado Mateo.

Para finalizar su intervención, ha recordado que la comisión ha sido un trabajo encomendado por el Parlament y ha asegurado haberlo hecho "dentro de la limpieza, el debate constructivo y el respeto".

"Cuando se pierde del respeto nos convertimos en un muy mal ejemplo a la ciudadanía", ha reflexionado en su exposición final, criticando el "bochornoso espectáculo protagonizado hoy por Iago Negueruela".

De su lado, la representante de Vox en la comisión, Patricia de las Heras, ha enumerado, durante su intervención, las distintas acusaciones que, según ha dicho, ha hecho Negueruela hacia su grupo, mencionando algunas como "fascistas, cobardes, vergonzosos o cutres".

Por último, el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguía, ha adelantado su voto en contra a las conclusiones conjuntas de PP y Vox, y ha reiterado que la finalización de la comisión ha sido "precipitada" y "priva de poder llegar a conclusiones más consistentes".

Igualmente, ha lamentado el "uso partidista de los turnos de palabra", concluyendo, con todo, que "los responsables políticos de este Govern y el anterior no han sido conscientes, en ningún caso, de que con sus actuaciones podrían estar potenciando una trama de presunta corrupción".

Conclusiones definitivas

En cuanto a las conclusiones definitivas que recoge el documento, se evidencia la existencia de una presunta trama de corrupción que está siendo investigada y su vinculación con el expediente de contratación, y que el procedimiento usado para concretar la operación que culminó con la compra de las mascarillas se hizo al margen de los expresamente marcado por el Ministerio.

Igualmente, alude a que existía conocimiento, antes de recepcionar la mercancía, de que las mascarillas chinas KN95 sin marcado comunitario que Soluciones de Gestión pretendía suministrar no eran aptas para ser distribuidas entre el personal sanitario, lo que hacía inviable su adquisición.

Indican también que Palomino, Mascaró, Negueruela, Patricia Gómez y Francina Armengol afirmaron que las mascarillas eran KN95 y estaban destinadas a stock de seguridad, algo que "no se sustenta en ninguna evidencia".

El documento recoge, además, que tras las comparecencias en comisión siguen sin saber qué mascarillas se compraron ni qué mascarillas se recibieron, y por qué se pagaron íntegramente a pesar de la dudosa operación "formalizada en tiempo récord"; que las mascarillas "no cumplen" ni sirven como FFP2 ni posiblemente como KN95, y que se emitió por parte de Mascaró un certificado de correcta ejecución el 12 de agosto de 2020, aun sabiendo desde el 8 de junio de 2020 que las mascarillas no cumplían con la calidad exigida.

El certificado de correcta ejecución, añaden, permitió que la empresa siguiera contratando con otras administraciones y supone un obstáculo para el éxito de la reclamación y la restitución de los fondos a las arcas públicas de Baleares, "y representa una evidente contradicción por parte del señor Mascaró respecto a su informe de propuesta de reclamación parcial".

También se concluye que las mascarillas se pagan con fondos europeos "ocultando" el informe del Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP); que el Govern de Armengol ocultó hasta en dos ocasiones de forma intencionada este informe, y que el certificado se ocultó de forma intencionada a Intervención, Dirección General de Fondos Europeos, Oficina Anticorrupción y a la UCO.

El documento recoge, además, que la UCO se personó en el IbSalut y que Palomino no proporcionó toda la documentación que obraba en su poder relativa al expediente objeto de investigación.

Asimismo, concluyen que el entonces director del IbSalut, Juli Fuster, y el exdirector de compras, Manuel Palomino, asumen que no informaron a ningún miembro del Govern ni a sus sucesores de la circunstancia de que el expediente de compra estaba siendo investigado por la UCO ni que dicha unidad había accedido en busca de la documentación a la sede del IbSalut; que el anterior Govern nunca reclamó y que hay "serias dudas" sobre si lo hubiera hecho en caso de ganar las elecciones autonómicas, y que se oculta información esencial que tiene que ver con el expediente en el traspaso de poderes.

También señalan que la reclamación para recuperar lo pagado por las mascarillas la empieza el Govern actual, pero la resolución parcial se muestra como una herramienta insuficiente al no permitir recuperar la cantidad total, y que el desistimiento parece la opción más razonable; que no hubo ninguna presión o directriz del actual Govern respecto a este expediente, y que en la pasada legislatura no se articuló en más de tres años ninguna reclamación a la empresa investigada.

Y por último, el escrito recoge se trasladará todo el expediente al Consell Consultiu para que emita su informe.