Antoni Barceló (Habtur): "El anterior govern perseguía más la oferta legal que el alquiler ilegal en Mallorca"

El presidente de la patronal del alquiler turístico vacacional Habtur, Antoni Barceló, explica en Onda Cero cómo será la enmienda que presentará el sector al decreto ley de simplificación administrativa para que se mantengan los derechos adquiridos de propietarios. "Nuestros servicios jurídicos están trabajando en el texto" para poder enmendar la normativa en período de tramitación parlamentaria. Admite el presidente de la asociación mayoritaria del alquiler turístico de Baleares que "habrá que hacer una distinción" entre las casas ilegales que se acojan a la legalización en rústico y las legales que hayan cometido "obras o ampliaciones ilegales".

Habtur apuesta por "mantener los derechos adquiridos" en todos los supuestos, aunque la penalización sea diferente para legalizar las construcciones. Ahora bien, "no se pueden ilegalizar licencias que se concedieron de manera legal" porque hace dos o tres décadas los re requisitos eran diferentes, explica Antoni Barceló en una entrevista concedida al programa 'Más de uno Mallorca'. De hecho, la patronal respalda la propuesta de El Pi-Proposta per les Illes de poder "intercambiar las licencias" y así no perder el número legal previsto en la bolsa de plazas porque "desde el 2018 se han podido perder unas 1.000 licencias legales" porque los propietarios han decidido destinar la casa a otros usos. "Somos los únicos que decrecemos", se lamenta Barceló.

El presidente de la asociación vuelve a criticar que "el foco siempre esté puesto" en su sector frente al hotelero que es "el único que mantiene sus plazas" y "hay muchos hoteles obsoletos" en destinos maduros que podrían "reconvertirse o desaparecer". De hecho, en Mallorca existen 412.000 plazas turísticas de las que algo más de 100.000 corresponden a su sector "cada vez más demandado en Europa".

ALQUILER ILEGAL

El sector turístico vacacional pone el foco en "la nueva problemática" de las islas que contribuye a la saturación: las segundas residencias de extranjeros que éstos mismos alquilan a turistas de manera ilegal. "El INE ha publicado los datos, hasta tres millones de turistas se alojan en casas de residentes y extranjeros" con propiedades en Mallorca, pero el problema, en palabras de Antoni Barceló, es el alquiler ilegal porque "hay muchos extranjeros que comercializan ese alquiler" en forma de invitación a amigos. Es la nueva realidad de Mallorca que también hay que atajar, según el presidente de Habtur.

Además, el alquiler ilegal sigue siendo el gran quebradero de cabeza para el presidente de la asociación del alquiler turístico de Baleares Habtur, cuyo presidente Antoni Barceló admite en Onda Cero Mallorca que "el anterior equipo de gobierno perseguía a los legales porque era más fácil". "Ahora hay un cambio", según Barceló, con el equipo insular que dirige el PP en el consell de Mallorca y el Govern balear. Sin embargo, hace falta más control y reforzar los recursos para la lucha contra la oferta ilegal, en opinión de Habtur, tal y como también confirmaba en Onda Cero el actual conseller de Turismo de Mallorca, José Marcial Rodríguez.