Munar se niega a declarar ante el juez que investiga el presunto soborno cobrado por los terrenos de Can Domenge

La expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar en el marco de la causa que investiga el presunto cobro de un soborno de cuatro millones de euros que habría pagado la promotora Sacresa a altos cargos de la institución insular a cambio de resultar adjudicataria de los terrenos palmesanos de Can Domenge.



La exdirigente de Unió Mallorquina (UM) ha sido trasladada del centro penitenciario de Palma, donde se encuentra ingresada desde julio de 2013, en un furgón de la Policía Nacional hasta los Juzgados de Via Alemania, adonde ha hecho acto de presencia a las 9.35 horas en medio de la multitud de cámaras y redactores que aguardaban su llegada.



Visiblemente más delgada y con semblante serio, ha sido introducida en los calabozos y posteriormente subida a la sala donde debía comparecer ante el juez Enrique Morell, si bien finalmente se ha negado a declarar.