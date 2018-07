Lorenzo: "No me he encontrado bien por la falta de estabilidad de mi moto"

Lorenzo ha asegurado encontrarse "físicamente bien" y ha atribuido a su falta de competitividad hoy a la máquina. "No he sido competitivo para estar en el grupo de cabeza, ya que en las curvas me veía obligado por los neumáticos a ir más al interior y con la aceleración toda la moto se mueve como un 'caballo desbocado'", se ha quejado.



El mallorquín ha ido más allá: "Estoy seguro que con el neumático del año pasado me podía haber escapado y ganar hoy aquí", ha continuado Lorenzo, quien ha añadido que "con los neumáticos de este año sólo hemos sido competitivos en Mugello".



Pese a todo, Lorenzo no descarta estar más adelante de nuevo en la lucha junto a su compañero de equipo, el italiano Valentino Rossi, hoy segundo, y los pilotos de Repsol Honda Marc Márquez, ganador hoy en Montmeló, y Dani Pedrosa, que ha completado el podio.



"Para que eso suceda yo debo sentirme mejor sobre la moto. Cada vez me cuesta más tener esa estabilidad necesaria y lo estoy pasando peor que el año pasado; soy menos competitivo", ha admitido.



Rossi, en cambio, parece encontrarse mejor sobre la 'Yamaha' que el mallorquín: "Quizá él se ha adaptado más y mejor a ese movimiento. El cambio de reglamento quizás a él le ha ido bien".