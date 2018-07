La Infanta Cristina respondió en su declaración con 550 evasivas como "no lo sé" y "no lo recuerdo"

La Infanta Cristina, al ser preguntada por el juez instructor del caso Nóos, José Castro, sobre si pudo haber sido utilizada como escudo fiscal al frente de la sociedad Aizoon, aseguró que "no, ni lo hubiese aceptado, ni me consta". "Casi me ofende, Señoría", subrayó al respecto durante su declaración como imputada el pasado 8 de febrero, a la que ha tenido acceso Europa Press.

"Yo entiendo que hay preguntas que pueden ser ofensivas, no es mi intención ofenderla señora, créame, pero es lo que sale de la causa", rebatió en ese instante el magistrado, recordando cómo el notario que participó en la constitución de Aizoon, Carlos Masiá, advirtió de los problemas que podría acarrear exponer a la Infanta a los avatares de esta empresa, llegando a asegurar que su presencia suponía "un escudo fiscal ante Hacienda".

Según Masià, realizó esta advertencia al asesor fiscal del Instituto Nóos, Miguel Tejeiro, quien le respondió que "no habría problema" puesto que, con la Infanta al frente de Aizoon, habría "un trato especial" por parte de la Agencia Tributaria.

Por su parte, el juez sostiene que, con la creación de Aizoon, la pretensión de los Duques de Palma pasaba por crear un patrimonio familiar a repartir por mitad entre ambos socios, y minorar la base imponible del impuesto de sociedades cargando a esta sociedad gastos "estrictamente personales" del matrimonio.

Recordando estas afirmaciones, Castro rebatió la respuesta de Doña Cristina al aseverar que el notario dijo sobre ella que "era un escudo. ¿Cómo es posible que el señor Miguel Tejeiro le transmitiera esa impresión al señor notario, sin que lo supiera su marido? Porque usted igual no lo sabía, vale, la utilizaron, pero su marido tendría que saber lo que dijo", incidió el juez.

Unas consideraciones que llevaron a uno de los abogados de la Duquesa de Palma ha protestar por tratarse de "una pregunta inculpatoria para su marido". Castro, ante esto, respondió al letrado que "ella puede negarse a contestar cualquier pregunta, no solamente las que incriminen a su marido, sino las que le bendigan incluso".