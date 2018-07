El Govern recurrirá la suspensión de la orden de aplicación del TIL

El Govern recurrirá los autos por los que se ha suspendido hoy cautelarmente la orden de la Conselleria de Educación de aplicación del Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) "para evitar perjuicios a los niños y al curso escolar que ya está en marcha", ha informado la portavoz del ejecutivo, Núria Riera.



Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) haya suspendido hoy cautelarmente la orden de la Conselleria de Educación que desarrolla el TIL, Riera ha asegurado que el Govern no comparte ni los autos de hoy, ante los que presentará recurso de reposición, ni las sentencias de ayer, contra las que recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo.



La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJIB ha suspendido la orden del pasado 9 de mayo que desarrollaba aspectos del TIL como su calendario de aplicación y la elaboración de los proyectos lingüísticos, porque el hecho de que ayer acordase la nulidad del decreto TIL "afecta a la validez de la orden".



Riera ha recalcado que la anulación del decreto del TIL acordada ayer por el TSJIB en tres sentencias se basa "únicamente en motivos formales", sin entrar en el fondo, y los autos de hoy que suspenden la orden de aplicación del modelo lingüístico se basan en esos mismos motivos.



"Lamentamos la incertidumbre que esta situación haya podido ocasionar a las familias, profesores y niños y apelamos a la responsabilidad de todos para que se pueda aplicar un modelo lingüístico establecido por el Govern en base a compromisos con la ciudadanía y que no produzcan perjuicios a este curso que ya han empezado", ha dicho Riera.



La consellera de Administraciones Públicas ha enviado "un mensaje de tranquilidad a las familias" porque, según ha dicho, a día de hoy "el trilingüismo continúa su aplicación" y el curso ha comenzado con normalidad.



"Tenemos que respetar las decisiones judiciales, las compartamos o no, y recurrir conforme a nuestras discrepancias que son las razones de forma porque el fondo, evidentemente, es la finalidad del trilingüismo y el concepto en sí de la aplicación del trilingüismo, que no se cuestiona en las sentencias y es muy importante", ha afirmado.



Riera no ha adelantado cuál será la posición del Govern si su recurso es rechazado y ha señalado que el ejecutivo hace "lo mejor para la educación de los niños".



La portavoz ha destacado repetidamente que la anulación del decreto y la orden del TIL se deben a motivos "procedimentales y puramente formales". "Sin entrar a cuestionar el trilingüismo, su finalidad, sus bondades ni la aplicación que se ha hecho durante el curso con resultados positivos ni todo lo que tenemos en juego que es el curso que ya ha empezado, los niños en las aulas, las familias que tienen los libros comprados y la planificación de los profesores que están preparados y han iniciado el curso", ha dicho.



La consellera ha recordado que el Govern respeta pero no comparte la opinión del TSJIB de que no se consultó a la UIB como era preceptivo para modificar el modelo lingüístico porque la universidad "ya había tenido la oportunidad de mostrar su parecer y había sido escuchada" a través del órgano consultivo en materia educativa, el Consell Escolar.



Riera ha defendido que el Goven está utilizando los instrumentos legales para gobernar y ha asegurado que la aplicación del trilingüismo "empieza a dar sus frutos pero como todos los cambios necesita su tiempo".



Sobre la relación del Govern con los sindicatos, que interpusieron los recursos que han dado lugar a las decisiones judiciales, Riera ha asegurado que desde el principio la Conselleria de Educación se ha reunido con los representantes sindicales en el marco de las mesas sectoriales donde "se están consensuando distintos aspectos" y seguirá intentando "llegar a los máximos acuerdos posibles".