El Gobierno canario reclama al PP que explique por qué rechaza las prospecciones en Baleares y Málaga y no en Canarias

Invita a los populares a que, si no quieren ponerse del lado de los canarios, "al menos" se pongan del lado sus propios compañeros de partido que rechazan en Málaga y Baleares los proyectos petrolíferos.

El comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales del Gobierno de Canarias, Fernando Ríos, ha reclamado este lunes al PP que explique a la ciudadanía por qué rechaza las prospecciones petrolíferas en Málaga y Baleares mientras las defiende en Canarias.



"Las declaraciones del presidente de la Diputación de Málaga en las que asegura que Soria se ha comprometido a respetar el consenso ciudadano e institucional en aquella provincia sobre las prospecciones son una prueba más de que la incongruencia y el desvarío se han instalado definitivamente en el PP", manifestó en un comunicado.



De esta manera, calificó de inadmisible la posición del Partido Popular, que en Canarias defiende la industria petrolera y que en otros lugares del Estado, como Baleares o Málaga, rechaza.



"Si hablamos en términos de racionalidad --agregó--, el PP está en el extremo opuesto a la congruencia política y, sobre todo, en contra del interés general de los canarios, que rechazan mayoritariamente las prospecciones petrolíferas".



Además, invitó a los populares a que, si no quieren ponerse del lado de los canarios, "al menos" se pongan del lado sus propios compañeros de partido que rechazan en Málaga y Baleares los proyectos petrolíferos.



"DOBLES O TRIPLES DISCURSOS"



Asimismo, y en relación con las manifestaciones efectuadas este lunes por la portavoz del PP Australia Navarro, Ríos dijo que "no hay mayor ejemplo de firmeza, convicción y coherencia política que la demostrada por el presidente Rivero en este asunto; tendría que preguntarse el PP si los dobles o triples discursos que maneja en según qué partes del Estado son defendibles ética y políticamente".



En cualquier caso, subrayó que el presidente del Gobierno de Canarias "no dará un paso atrás en su oposición al petróleo, a pesar del acoso permanente del PP, un acoso que se justifica en que saben que con él tiene perdidas las elecciones; de ahí la obsesión y las alusiones constantes a cuestiones internas de Coalición Canaria".