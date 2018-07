La escritora Carme Riera ingresa hoy en la Real Academia Española

La candidatura de Riera, cuya trayectoria ha merecido numerosos premios y que es catedrática de Literatura de la Universidad Autónoma de Barcelona desde 1995, fue presentada por Álvaro Pombo, Carmen Iglesias y Pere Gimferrer, que será hoy quien dé respuesta al discurso de ingreso, en una ceremonia presidida por la Princesa de Asturias.



Autora de una amplia obra en castellano y catalán, Riera incrementa a partir de hoy la escasa lista de mujeres que actualmente hay en la RAE, integrada también por Ana María Matute, Carmen Iglesias, Margarita Salas, Soledad Puértolas, Inés Fernández Ordóñez y Aurora Egido. Esta última leerá su discurso de ingreso en los próximos meses.



Como señalaba Riera en una entrevista con Efe difundida el pasado lunes, a la escritora le hace ilusión incorporarse a la RAE cuando se celebra el tricentenario de esta institución, "sobre todo porque ha habido pocas mujeres en la Academia y el hecho de que ahora ingrese otra es un buen agüero para el futuro".



"Creo que habrá más mujeres sin duda", afirmaba esta novelista que se considera mallorquina por mucho que en su DNI figure que nació en Barcelona, en 1949.



En esa ciudad trabajaba su abuelo como ginecólogo y su madre prefirió dar a luz bajo su tutela, pero a los pocos días volvió a Palma de Mallorca, la ciudad donde la futura escritora pasó su infancia y buena parte de su juventud.



Aún no sabe qué trabajo le corresponderá hacer en la Academia pero confía en que su doble faceta de escritora y de experta en Literatura Española le sirva para colaborar en las obras que prepara esta institución.



"Espero y deseo serles útil, porque estar de florero no me apetece nada", le decía con humor a Efe Riera que ha alternado desde muy joven su labor de profesora con la de escritora: "Más que ratos libres, he dedicado noches enteras a escribir mis novelas".



Carme Riera ha publicado numerosos libros de relatos y novelas, entre ellos "El perro mágico", "Cuestión de amor propio", "La mitad del alma", "El verano del inglés", "Naturaleza casi muerta" y "Tiempo de inocencia", su último libro hasta ahora, de carácter autobiográfico. Su obra está traducida a unos quince idiomas.



Ha obtenido, entre otros premios, el Anagrama de Ensayo por "La Escuela de Barcelona"; el Josep Pla de Narrativa catalana por "Dins el darrer blau" ("En el último azul"), en enero de 1994, la cual lograría un año más tarde el Nacional de Narrativa. Su novela "La meitat de l'ànima" obtuvo el Premio Sant Jordi de novela en 2003.



Esta tarde, Riera leerá un resumen de su largo discurso de ingreso, de más de 200 páginas, titulado "Sobre un lugar parecido a la felicidad", para el que ha utilizado más de treinta textos de escritores y artistas como Azorín, Rubén Darío, Unamuno, Borges, Georges Sand, Chopin, Pla y Rusiñol