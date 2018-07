Entidades opuestas al TIL recurrirán ante el TSJIB contra orden de aplicación

La plataforma que aúna a los principales sindicatos de profesores, la Asamblea de Docentes, asociaciones de padres, directores e inspectores ha anunciado hoy que antes de un mes presentará ante el alto tribunal autonómico "tres o cuatro" recursos contra una orden de aplicación que a su juicio contraviene la legislación vigente.



Los impulsores de esta vía judicial, que promoverán distintos contenciosos ante el TSJIB "por estrategia", entienden que, al igual que el TIL, la orden para su aplicación contraviene la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la Ley de Normalización Lingüística y la recientemente aprobada Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE).



Así lo ha explicado en rueda de prensa Maria Antònia Font, portavoz del sindicato mayoritario, el STEI, quien ha confiado en que el alto tribunal establezca cautelarmente la suspensión de la orden para eliminar el "impacto de la implantación invasiva" del trilingüismo.



El presidente de la Asociación de Directores de Secundaria de Mallorca, Antoni Morante, ha subrayado la completa confusión en que se está desarrollando la elaboración de los proyectos lingüísticos de centro para el próximo curso, que están rechazando mayoritariamente los claustros de profesores.



Los directores se encuentran con que carecen de instrucciones claras para solventar la falta de apoyo de los claustros, cuyo pronunciamiento es preceptivo, y además carecen de los recursos necesarios para implantar el TIL, ha explicado.



El presidente de la Asociación de Inspectores, Pere Ríos, ha abundado en que "si el claustro dice que no, el director no puede dar por aprobado el proyecto" y en último término ha de ser la propia Conselleria quien lo imponga.



Ha subrayado además que se está obligando a los centros a elaborar proyectos lingüísticos sin que se hayan publicado los currículos basados en la nueva LOMCE.



También se ha quejado de que el decreto del TIL establece que las asignaturas no lingüísticas en inglés han de impartirlas profesores habilitados, pero Educación aún no ha publicado la orden que determina cómo se tramita esa habilitación, a su juicio por temor a que no se presenten docentes voluntarios, puesto que no se les puede obligar.



El presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Mallorca (FAPA), Vicente Rodrigo, ha asegurado que los padres son víctimas de una "absoluta desinformación" y ha expresado el total respaldo de las familias a las que representa a la apertura de una nueva vía judicial contra el TIL